Torbalı'ya 'Tarım OSB'

Mayıs ayında hayatını kaybeden Adnan Öztaş'ın adı Torbalı Ticaret Odası (TTO) Toplantı Salonuna törenle verildi. Özel meclis oturumuna katılan AK Parti İzmir Milletvekili Kaya ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'e kurulacak 15 Tarım organize sanayi bölgesinden (OSB) bir tanesinin Torbalı'ya kurulacağını müjdeledi.

9 Mayıs'ta Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Torbalı Ticaret Odası eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş'ın ekip arkadaşları, büyük bir vefa örneği sergiledi. Mevcut binanın yapımında büyük görevler alan Öztaş'ın adı, Torbalı Ticaret Odası Meclisi'nin aldığı kararla, 'Çok Amaçlı Toplantı Salonuna verildi. Öztaş'ın adının verildiği toplantı salonu için Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy'un başkanlık ettiği ‘Özel Meclis Oturumuna', AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Mobilya Kâğıt ve İhracatçılar Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürü Engin Bişar, Belediye Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Emre Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık ve MHP İlçe Başkanı Muhammet Oral'ın yanı sıra İzmir'in Menemen, Selçuk ve Tire ilçelerinin Ticaret Odası başkanları, Torbalılı oda başkanları iş adamları ve davetliler katıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Özel oturumun açılış konuşmasını yapan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, Mevlana'dan söyleyişiler ile sözlerine başladı. Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı ve dostluğun ise sadık kalmayı bilenler için ifade edilemeyecek bir haz olduğuna değinen Olgun, Mevlana'nın bu anlamlı sözleri sarf ederken dostluğun, kardeşliğin kutsallığından ve sevgilerin kalabalıkları birleştirici gücünden dem vurduğunu bildirdi. Adnan Öztaş'ı iyi bir yol arkadaşı, iyi bir eş, iyi bir baba, başarılı bir iş adamı ve sıkıntılı dönemlerde sırtınızı dayayabileceğimiz bir dava adamı olarak niteleyen Olgun, Öztaş'ın isminin toplantı salonuna verilmesini de, “Kalpten gelen dostluğumuzu, acısıyla tatlısıyla birlikte geçirdiğimiz zamanları ve dostluğumuzu da onurlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, bulunduğumuz makamların sahipleri değil ancak emanetçileriyiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Makamlar geçici fakat bırakılan eserler kalıcıdır. Adnan ağabeyimizin adı da artık bu toplantı salonunda yaşayacak” diye ifade etti.

"1 milyon TL'lik yatırımı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz"

Öztaş'ı, Torbalı'da son yıllarda gerçekleştirilen değişimin öncülerinden biri olarak gördüğünü kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilçenin de kendisine minnettar olduğunu vurguladı. Torbalı'nın benzer ilçeler ile kıyaslandığında ortaya çıkan tablonun farkından bahseden Kaya, “Torbalı, vizyonun yanı sıra kendi içerisinde gerçekleştirdiği birlik ve beraberlik bağları ile tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir ilçe. Hem sanayi de hem tarım da ve son zamanlarda da turizmde de yapılan yatırımlarla birlikte Torbalı'nın önü açık şekilde gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bunu sağlamamızdaki en önemli etken gerek genel iktidar gerekse de yerel iktidarının el ele vermesinin yanı sıra tüm odalarla bir birlikteliğin sağlanması. Bu birliktelik, sürekli ilçeye sağlanabilecek, kazandırılabilecek yatırımlara vesile oldu. Geçilen 2,5 yıllık dönem içerisinde 500 milyonluk kamu yatırımıyla ilçemizi donatmış olduk. Şimdi de sahip olduğumuz vizyonla 5 yıllık dönem içerisinde de 1 milyon TL'lik yatırımı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz bugün bir ekonomik suikast ile karşı karşıya. Bu süreçte kararlı duruş sergileyen hem Özgener'e, hem Kestelli'ye hem de Olgun'a odalarında yaptıkları açıklamalar ile birlik ve beraberlik zincirine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Vergi tahsilatında Torbalı yine zirvede

Kaya'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Öztaş'ı rahmetle andı. İzmir'in vergi geliri şampiyonu, sanayi devlerine ev sahipliği yapan, Türkiye ve İzmir ekonomisine önemli katkılarda bulunan Torbalı'nın 2017 yılında 34,7 milyar TL'lik vergi tahsilatı ile İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen beşinci bölgesi olduğunu bildiren Özgener, yüzde 98,88 vergi tahsilat oranı alanında Torbalı'nın Türkiye birincisi olduğunu ifade etti. İlçenin İzmir'in de vergi yükünün yüzde 55'ini tek başına karşıladığının altını çizen Özgener, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulması projesinde Torbalı'nın önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, “Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte Menderes'te Tarıma Dayalı İhtisas OSB'yi kuracağız. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şunu söyleyebilirim, Torbalı projenin ayaklarından biri olacak, olmalı da. Yıllık tarımsal üretim değerimiz 15 milyar TL'nin üzerinde. Tarıma Dayalı İhtisas OSB'yi İzmir'e kazandırma ve İzmir'in tarım ve gıda merkezi olması konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eminim ki bu hamle Torbalı'nın zenginliğine de zenginlik katacak” dedi.