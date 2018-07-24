Torbalı’ya uluslararası standartlarda tenis kordu

Torbalı Belediyesi, isteyen herkese ücretsiz tenis kursu vereceğini de bildirdi.

Torbalı ilçesinde, belediyesinin başlattığı topyekun spor projesi kapsamında, ilçeye futbol, basketbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılmıştı. Bu çalışmaların ardından belediye, ilçede uluslararası standartlara uygun tenis kortunu da tamamlandı.

Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu içinde yapımı tamamlanan tenis kortunda aynı zamanda kurslarında verileceği ifade edilirken, düzenlenecek kurslar ise ücretsiz olacak. Tenis kursunda yetişen sporculardan takım kurulacağı ifade edilirken, başarılı sporcular ulusal ve uluslararası turnuvalara katılması içinde destek olunacağı bilgisi verildi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede yapılan spor yatırımlarına dikkat çekerek, tüm vatandaşları tenis kursuna davet etti. Görmez, "Torbalı’da yaşam kalitesi artırmak adına bütün uygun alanları spor aktivite merkezlerine dönüştürüyoruz. Alpkent Mahallesi Yürüyüş Yolu, 2. Abdülhamit Han Yürüyüş Yolu, Haluk Alpsü Bulvarı Yürüyüş Yolu, Tepeköy Mahallesi Yürüyüş Yolu gibi ilçe merkezinde birçok spor aktivite alanları oluşturuyoruz. Bunların toplamı 5 kilometreyi aştı. Kent meydanlarımız muhteşem oldular park yapımında Ege’de bizimle yarışacak belediye yok sanırım. Ege’nin ilk Millet Bahçesini ilçenin tam göbeğinde 25 bin metrekarelik alanda yapımına başlandık. 4 buçuk yılda altı adet futbol, 15 basketbol saha yaptık. Torbalı bugün İzmir’de en çok yaşamak için tercih edilen, ev satın alınan, yatırım yapılan 3 ilçeden biri. Ülkenin marka şirketleri burada konut ve yatırım yapıyor"