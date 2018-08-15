TOSEM’de öğrencilerin hatim heyecanı

Torbalı Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallerinde inşa edilen sosyal eğitim merkezleri arasında bulunan Eğerci TOSEM’de Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan 60 öğrenci için tören yapıldı.

Eğerci Mahallesi’nde düzenlenen Kur’an Kursu hatim töreni Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in

Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı. Eğerci Cami İmamı Ali Alat tarafından verilen Kur’an kursuna 60 öğrenci kayıt yaptırdı. Kız ve erkeklerden oluşan öğrencilere Kur’an-ı Kerim, siyer, inanç, ibadet ve ahlak dersleri verildi. Kursta 20 öğrenci hatim etti.

Hatim töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, kurulan TOSEM’lerle toplumun bütün kesimlerini kapsayan; bilgi, beceri, el sanatları ve farklı yetenekleri arttıran, milli, manevi değerleri güçlendiren çalışmalar yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Burada çocuklarımız Kur’an kurslarına katıldı. Diğer TOSEM’ler de farklı kurslar, eğitici çalışmalar yapılıyor, bu bazen bir annenin çocuk bakımını, bazen ev ekonomisini, bazen müzik ve sanatı içeriyor. Alabildiğince zengin, sınırsız halkımızın talepleri doğrultusunda kendilerine alan açıyoruz. Yaz dönemi Kur’an Kursunu başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Programın hemen ardından hatim eden öğrenciler ile kursa katılan tüm öğrencilere belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi.