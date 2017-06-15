Trafiğin önüne geçmek için bisiklet hareketi başlatıldı

Kent merkezinde otopark sorunu yaşayan Oda çalışanları işe gidip gelmek için bisiklet kullanmaya başladı. Trafik sorunundan yakınan ve kent içi trafikten bunalanların gün geçtikçe artmasıyla Oda meclisi ve yönetiminde de bisiklet kullanımı yaygınlaştı. Ulaşımda otomobil ve motosiklet dışında pedallı ulaşımın avantajlı olduğunu vurgulamak için bir kampanya başlatan Selçuk Ticaret Odası ilçede bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçlıyor.

"Dünyada şehir içinde çoğu kişi bisiklet kullanıyor"

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Oda Başkanı Koray Yolcu, uzun zamandır devam eden altyapı çalışmaları ve buna bağlı olarak bazı yolların kapanması nedeniyle trafik sorunu yaşadıklarını belirtti. Otopark sıkıntısı nedeniyle araç kalabalığının da soruna eklendiğini belirten Oda Başkanı Yolcu “turizm kenti olmamız sebebiyle dolaylı olarak bütün bunlardan konuklarımız da etkileniyor. Oda olarak altyapı çalışmaları sona erene ve ihtiyacımızı karşılayacak bir otopark yapılana kadar bisiklet kullanmanın alternatif bir çözüm sağlayacağını düşünüyoruz. Bugün burada bir bisiklet hareketi başlatıyoruz. Başlattığımız bu hareketin benimsenmesini ve kent içinde bisiklet kullanımının artmasını umuyoruz. Sağlıklı yaşam, temiz çevre ve sorunsuz ulaşım için Haydi Selçuk! Bas Pedala! diyoruz” dedi.

Bisiklet kullanmanın Selçuk gibi küçük ilçeler için ideal olduğunu belirten Yolcu, dünyada bisiklet kullanımının çok yaygın olduğunu söyledi. Şehir içinde bazı düzenlemeler yapılarak bisiklet kullanımının artırılmasının gerekliliğini vurgulayan Başkan Yolcu, proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Esnafa ve iş adamlarına da bisiklet çağrısı

Oda Meclis Başkanı Yusuf Dereli ise bisiklet sporunun sağlıklı yaşam için önemine dikkat çekti. Dereli “Sağlıklı yaşam, sağlıklı toplum için bisiklet kullanmak çok önemli. Oda Meclisi olarak esnafımız, iş adamlarımız ve bütün Selçuk halkının başlattığımız harekete destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

Pamucak’ta yaşayıp Selçuk’a her gün bisikletle gidip gelmeye başlayan Odanın Meclis Üyesi İsmail Karahan da şunları söyledi:

“Hali hazırda otopark olarak kullanılan tek yer pazar yeri. Pazarın kurulduğu Cumartesi günleri dışında bu alan otopark olarak kullanılıyor. Ama o da çok yetersiz. Her geçen gün araç sayısı artıyor. Yer bulmak mümkün olamıyor. Çocukluktan beri lüks araba hayalim vardı. Aldım ama evimin garajında duruyor. Her gün Pamucak’tan işime bisikletle gidip geliyorum. Kendime bir bisiklet ve kask aldım. Bisiklet yakıt yakmıyor kalori yakıyor. Artık kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Herkese tavsiye ederim.”