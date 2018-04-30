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30 Nisan 2018 12:24

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin cenazesi alındı

İzmir’de bir tıra arkadan çarparak hurdaya dönen ambulansta hayatını kaybeden 24 yaşındaki sağlık personelinin cenazesi mesai arkadaşları ve ailesi tarafından teslim alındı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin cenazesi alındı

30 Nisan 2018 12:24


Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında 3 sağlık personelinin bulunduğu ambulans, İzmir-Çanakkale yolu Çaltı Dere Mahallesi çıkışında bir hastayı bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı. Bir tıra arkadan çarpan ambulansta bulunan sağlık personeli Esma Başkurt (Paramedik), Hazal Meral (ATT) ve Sema Öksüz (ATT) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralılardan Hazal Meral ve Sema Öksüz, Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Esma Başkurt ise Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Başkurt’un İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazesi ailesi tarafından alınırken, mesai arkadaşları da gözyaşları içinde son görevlerini yaptı. Türk bayrağına sarılı tabutu fotoğrafının asıldığı ambulansa konulan genç kızın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.


Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tır şoförü Fahri A. gözaltına alındı.




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