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14 Ağustos 2018 00:23

Traktör şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 hayvan telef oldu

İzmir’in Bayındır ilçesinde, virajı alamayan bir traktör şarampole uçtu.

Traktör şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 hayvan telef oldu

14 Ağustos 2018 00:23

Kaza sonucu, traktör de bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 koyun da telef oldu.



Kaza, dün öğlen saat 13.00 sıralarında Alanyakıyı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Ergün Samancıoğlu 58 DL 124plakalı traktörü ile seyir halinde olduğu sırada, Davulcu Konağı mevkiinde virajı alamayarak şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metrelik yükseklikten düşen traktör, bir ağaça çarparak durabildi. Kaza sonucu, sürücü Ergün Samancıoğlu ve kardeşi olduğu öğrenilen Ayşe Samancıoğlu(66) ağır yaralanırken, traktörde bulunan 3 kurbanlık koyunda telef oldu.Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık, 110 AKS ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir Büyükşehir İtfaiyesi AKS ekibi, traktörün altında kalarak sıkışan yaralıları çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ergün Samancıoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu konumundaki Ayşe Samancıoğlu ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşe Samancıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ergün ve Ayşe Samancıoğlu’nun kurbanlık almaya gittiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerden sonra iki kardeşin cenazesi, Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’ndeki mahalle mezarlığında toprağa defnedildi.




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