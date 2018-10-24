Traktör üreticilerinden acil önlem çağrısı

Ülke olarak üretime devam etmek zorunda olduğumuzun altını çizen Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'de sektörün yaşadığı sıkıntılara hükümetin çözüm getireceğine inandığını dile getirdi. Türkiye traktör pazarının yılın ilk 8 ayında yüzde 22 daraldığını ifade eden Armağan, "Sadece Ağustos ayında bu daralma yüzde 40 oldu, yani daralma hızlanarak devam ediyor. Beklentimiz yıl sonunda daralmanın yüzde 40-50 arası bir kümülatife varması yönünde. Bu daralma, yıl başında bütçe çalışmalarını geçen yılki pazar büyüklüğüne yani 75 bin adet pazara bakarak yapan tüm firmaları ve yan sanayilerini müthiş bir durgunluk içine itti. Yıllık izin kullanımlarının çok dışına çıkan duruşlarla ve stok azaltma çalışmaları ile sadece ana sanayi değil, yan sanayi de ayakta duramaz hale geldi. Çok firma kapandı" diye konuştu.

Yükselen döviz kurlarının çiftçinin işletme maliyetini olumsuz etkilediğini söyleyen Armağan, "Çiftçi, yıllık kazancını traktöre yatırmaktansa, piyasadaki gelişmeler olumlu bir seyre dönene kadar cebinde tutuyor. En büyük sıkıntısı ise yakıt, ilaç, gübre vs. gibi işletme giderlerini karşılayamayacağına dair olan endişesi. Dolayısı ile makine ve teçhizat yatırımı şu anda çiftçimize gereksiz geliyor ama sektör sık sık üretimi durdurarak kan kaybediyor, zor nefes alıyor. Yaşadığımız bu ekonomik darboğazdan ancak üretimin devamlılığını sağlayarak ve ihracatla çıkabiliriz. Hem üretimin hem gelirin devamıdır ihracat ve ülkemizin şu anda en çok buna ihtiyacı var" dedi.

Hurda teşviki vurgusu

Yıllardır dile getirdiği hurda teşvikinin gerçekleşmesiyle birlikte talebin tekrar canlanacağını kaydeden Armağan, şöyle devam etti:

"Üretimin devamı, endüstrinin devamı demektir. Bunun için bıçakla kesilmiş hale gelen talebin yeniden canlanması gerekir. Cumhurbaşkanımız yıllardır Sanayi Bakanlığının Stratejik Planları içinde tarım traktörlerine verilmesi planlanan hurda teşvikinin yer aldığını bilir. Bugüne kadar bu teşvikin hayata geçmemesinin sebebi büyük ihtimalle sektörün 75 bin pazar büyüklüğünde seyretmesi idi; ancak bugün nefesi kesilen sektöre bir nefes olacaktır hurda teşviki. Üretim hatlarının yeniden üretime dönmesi, hızlı küçülme zorunluluğuna bağlı işten çıkartmaların durması ve ekonomi çarklarının sektörde yeniden dönmeye başlamasının yanı sıra, hurda teşviki son derece yaşlanmış traktör parkını gençleştirerek israfı bitirecektir. Bu teşvik, yaşlı traktörlerin israf mertebesinde tükettiği mazottan, çağ dışı kalmış modellerin yedek parçasının aşırı pahalı olmasından, attığı zararlı gazlarla eski traktörlerin çevreye verdiği zarara kadar bir kez daha düşünülmeli, tam sektörün boğulduğu anda bir ilaç niyetine hayata geçmelidir."