Tramvay güzergahındaki otobüs hatlarında düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ön işletim süreci tamamlanan Karşıyaka tramvayında 1 Temmuz Cumartesi gününden itibaren normal seferlere başlıyor. Yaklaşık 3 ay süren taşımanın ücretsiz yapıldığı "ön işletim süreci" böylece sona eriyor. Ön işletimde yaklaşık 20 dakika olan sefer sıklığı, 1 Temmuz’dan itibaren duraklardan 10 dakikada bir tramvay geçecek şekilde düzenlendi. Diğer tüm toplu ulaşım sistemlerinde olduğu gibi Karşıyaka tramvayında da yolcular İzmirim Kart kullanarak seyahat edebilecek ve 90 dakika aktarma sisteminden yararlanacak. Her iki yönde ilk tramvayın sabah 06.00’da sefere başlayacağı işletmede, son tramvay seferi de saat 24.00’de yine iki uçtan başlayarak son istasyonlarda tamamlanacak. Duraklardaki akıllı yolcu bilgilendirme panolarında, tramvayın durağa kaç dakika sonra geleceği görülebilecek.

Trafik yoğunluğu azalacak

1 Temmuz’da başlayacak yeni dönemle birlikte bölgedeki otobüs hatlarında ve durak noktalarında da düzenlemelere gidildi. Tramvay hattı boyunca otobüs sayısı ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında;

-221 numaralı Şemikler-Karşıyaka İskele ve 821 numaralı Mavişehir Aktarma-Karşıyaka İskele hatları Bostanlı İskele’de son durak yapacak şekilde düzenlendi.

-547 numaralı Çiğli Aktarma-Bostanlı İskele hattının güzergahı “Bestekar Sadi Hoşses Sokak” yerine “Caher Dudayev Bulvarı” ve 6323 Sokak’ı kullanacak şekilde revize edildi.

-Cahar Dudayev Bulvarı üzerindeki durak noktalarında azaltmaya gidildi. Bu kapsamda Karya, Pelikan, Cahar Dudayev Bulvarı, Ege Bilim Müzesi durakları iptal edildi. Bölgedeki yolcular Cahar Dudayev Bulvarı üzerinde Mavişehir ve Dispanser duraklarından faydalanabilecekler.

-Ön işletme süresince Karşıyaka İskele istikametinde Nikah Sarayı Tramvay Durağında oluşturulan geçici otobüs durak alanı da normal işletime geçilmesi nedeniyle iptal edildi.