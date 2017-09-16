Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 01:15

Tramvay hattı çalışmalarında doğalgaz borusu zarar gördü

İzmir’in Konak ilçesinde, tramvay hattı kazı çalışmalarında doğalgaz borusu zarar gördü.

Tramvay hattı çalışmalarında doğalgaz borusu zarar gördü

16 Eylül 2017 01:15


Olay, akşam saatlerinde Gazi Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, tramvay hattı için çalışma yapan bir iş makinesinin kepçesi, kazı yaparken doğalgaz borusuna isabet etti. Bunun üzerine zarar gören doğalgaz borusu, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu İzmirgaz ve itfaiye ekiplerine bildirirken, polis ekipleri bölgeye gelen yolları trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İzmirgaz’a bağlı ekipler doğalgazı keserken, itfaiye ekipleri de herhangi bir duruma karşın önlem aldı. Ekiplerin doğalgaz borusunu değiştirme çalışmalarını başlatması üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç