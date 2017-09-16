Tramvay hattı çalışmalarında doğalgaz borusu zarar gördü

Olay, akşam saatlerinde Gazi Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, tramvay hattı için çalışma yapan bir iş makinesinin kepçesi, kazı yaparken doğalgaz borusuna isabet etti. Bunun üzerine zarar gören doğalgaz borusu, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu İzmirgaz ve itfaiye ekiplerine bildirirken, polis ekipleri bölgeye gelen yolları trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İzmirgaz’a bağlı ekipler doğalgazı keserken, itfaiye ekipleri de herhangi bir duruma karşın önlem aldı. Ekiplerin doğalgaz borusunu değiştirme çalışmalarını başlatması üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.