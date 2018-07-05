Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 12:57

Tramvayda namaz kılarak gündem olmuştu, başı belaya girdi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşa bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu.

Tramvayda namaz kılarak gündem olmuştu, başı belaya girdi

05 Temmuz 2018 12:57


Karşıyaka ilçesinde, 1 Haziran 2017 tarihinde Göksel Duran isimli bir vatandaşın rayların hemen yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Duran, o tarihte aracını park edip rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da namaz kılan kişiyi fark edince dakikalarca vatandaşın namazını bitmesini bekledi. Tüm bu yaşananlar da o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler ise daha sonra da sosyal medyada paylaşılarak gündeme oturmuştu.



Duran’a suç duyurusu yapıldı


Bu görüntülerin yaşanmasının ardından ise İstanbul’da bir vatandaş, Duran hakkında bir yıl sonra suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek konunun araştırılmasını suç duyurusuna gerekçe olarak yazdı.



Duran ne demişti?


Göksel Duran, İHA’ya verdiği bir röportajda ise namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söylemişti. Duran, "Kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da arayı hesaplamıştım ben tramvayın gidebileceğini düşündüm. Tramvayın geldiğini falan hiçbir şey hissetmedim. Namazımı bitirdiğimde kadının beni çektiğini görmüştüm zaten. Namaz bittiğinde kendisine teşekkür ettim" diyerek kendisini savunmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç