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10 Temmuz 2017 23:56

Tren gecikince raylara inen yolcular diğer durağa yürüdü

İzmir’de şehir içi yolcu taşıyan banliyö treni geç gelince canlarını hiçe sayarak raylara inen vatandaşlar, diğer durağa kadar yürüyerek duruma tepki gösterdi.

Tren gecikince raylara inen yolcular diğer durağa yürüdü

10 Temmuz 2017 23:56


Olay, akşam saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Hilal durağında yaşandı. Aliağa-Cumaovası arasında sefer yapan İZBAN treni, iddiaya göre yarım saatten fazla süre gecikti. Bunun üzerine öfkelenen bazı vatandaşlar raylara indi. Vatandaşların bu tepkisi üzerine yetkililer, rayların tehlikeli olduğu konusunda defalarca uyarı anonsu yaptı. Fakat görevlilerin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, tehlikeye rağmen raylarda yürümeye devam etti. Hilal durağı ile arasında kısa bir mesafe olan Kemer durağına kadar yürüyen vatandaşlar, raylardan çıkarak gelen trene bindi. Trenin yaşanan teknik bir arıza sebebiyle geciktiği öğrenildi.




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