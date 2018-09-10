Tren kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İzmir Bayındır'de meydana gelen tren kazasında, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Yörük (80), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bugün meydana gelen kazada, Ödemiş'in Kayaköy Mahallesinde ikamet eden ve köylere bal almaya giden Ali Yörük'ün kullandığı otomobil, hemzemin geçitten geçtiği esnada İzmir Ödemiş-Basmane seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ikiye bölündü. Yaralanan 35 ZRA 43 plakalı otomobil sürücüsü 80 yaşında Ali Yörük, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yörük'ün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.