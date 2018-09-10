İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tren kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İzmir Bayındır’de meydana gelen tren kazasında, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Yörük (80), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Bayındır'de meydana gelen tren kazasında, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Yörük (80), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bugün meydana gelen kazada, Ödemiş'in Kayaköy Mahallesinde ikamet eden ve köylere bal almaya giden Ali Yörük'ün kullandığı otomobil, hemzemin geçitten geçtiği esnada İzmir Ödemiş-Basmane seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ikiye bölündü. Yaralanan 35 ZRA 43 plakalı otomobil sürücüsü 80 yaşında Ali Yörük, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yörük'ün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.