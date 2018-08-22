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22 Ağustos 2018 22:50

Tren raydan çıktı, faciadan dönüldü

İzmir’in Selçuk ilçesinden İzmir’e doğru seyreden İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN) treni, makas değiştirirken ön vagon raydan çıktı.

Tren raydan çıktı, faciadan dönüldü

22 Ağustos 2018 22:50

Facianın eşiğinden dönülen olayda yolcular tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sularında Selçuk’tan İzmir istikametine giden İZBAN treninde meydana geldi. İddiaya göre, makinist makas değiştirirken ön vagon raydan çıktı. Tren büyük bir gürültüyle sallandı ve yolcular paniğe kapıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda yolcular da büyük bir panik yaşadı. Olay sırasında seyahat eden vatandaşlar hemen tahliye edildi. Olay sırasında trende yolculuk eden Nejdet Ertaş (53), “Ne olduğunu anlamadık. Tren bir anda sallanmaya başladı. Biz raydan çıktığını zannettik. Bazı yolcular korkudan çığlık attı. Sonrasında görevliler bizi trenden çıkardı” ifadelerini kullandı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, trende teknik bir aksaklık yaşandığını ve şans eseri ölü veya yaralının bulunmadığını söyledi. Bakıcı, “Yolcularımızın burnu dahi kanamadı. Allah korudu. Teknik bir aksaklık nedeniyle olay meydana geldi. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun” dedi. Tren yolunun yakının oturan vatandaşlar gürültüyü duyduklarını aktardı.




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