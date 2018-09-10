Trenin çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı

İzmir Ödemiş'ten Basmane seferini yapan yolcu treni, Bayındır ilçesinde bir otomobille çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İzmir Ödemiş-Basmane seferini yapan yolcu treni, Bayındır ilçesi Yusuflu Mahallesi mevkiinde hemzemin geçitte geçerken bir otomobile çarptı. Otomobil trenin çarpması üzerine ikiye bölündü, 35 ZRA 43 plakalı otomobil sürücüsü 80 yaşında Ali Yörük yaralandı.

Ödemiş'in Kayaköy Mahallesinde oturan ve köylere bal almaya giden 80 yaşındaki Ali Yörük'ün kullandığı otomobil, hemzemin geçitten geçtiği esnada yolcu treninin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ikiye bölündü. Trende bulunan yolcular korku ve panik yaşadı. Kazanın ardından 112 acil sağlık ekibi olay yerine çağrılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ekipleri ile Bayındır Jandarma Komutanlığına haber verildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyan Bayındır Belediye Başkanı Doktor Ufuk Sesli olay yerinde kaza hakkında bilgi alarak trende bulunan yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.