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Tropik fırtınanın uğramadığı İzmir'de hayat normal şekilde devam ediyor

Türkiye’nin batı kıyılarını etkileme ihtimali bulunan tropik fırtınanın vuracağı kentlerin başında olarak görülen İzmir’de, şimdilik etki görülmemesini fırsat bilen vatandaşlar Kordon’a akın etti.

Türkiye'nin batı kıyılarını etkileme ihtimali bulunan tropik fırtınanın vuracağı kentlerin başında olarak görülen İzmir'de, şimdilik etki görülmemesini fırsat bilen vatandaşlar Kordon'a akın etti.


Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtınanın ilk etkili olacağı İzmir'de şimdilik hayat normal şekilde devam ediyor. Adeta 'fırtına öncesi sessizlik' dedirtecek manzaranın hakim olduğu kentte, vatandaşlar Kordon'a çıkarak kahvaltılarını yaptı. Kimileri sahilde balıklarını tutarken, kimileri de sabah sporu yapmayı ihmal etmedi. Denizin dingin olduğu kentte, vapurlar da seferlerine devam etti.



Balıkçılar balıklarını tutmayı ihmal etmedi


Pazar günlerini balık tutarak geçiren amatör balıkçı, gelecek olan fırtına sebebiyle tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Fırtınanın gelmemesi bizim işimize geldi. Balık tutmaya geliyorduk iyi kötü bir tek tatil günlerimiz var. Onu değerlendiriyoruz. Akşamüstü gelir mi bilmiyorum ama yine de fark etmez. Biz balıkçı insanlarız fırtına, yağış hiç fark etmez. Biz buradayız, ekmeğimizin peşindeyiz. Balığımızı tutup gideceğiz. İnşallah da gelmez. Sabahı sabah edemedim. Uyuyordum baktım havaya biraz yağmur çiseledi. Dedim olsa da olmasa da balık tutmaya gideceğim” dedi.


Kordon'a çıkarak sabah sporunu yapan Fikret Koçlular ise “Fırtına gelmedi. Bizim ülkemizi sevmiyor, Yunanistan'ı daha çok seviyormuş. Biz daha mutluyuz. Her şey güzel hava sakin, insanlar denize giriyorlar. Çok büyük bir tedirginlik yaşamadım. Denizcilerin tahmini fırtınanın yaklaşmayacağı yönündeydi. Biraz yağış ve rüzgar olacağı ama fırtına olmayacağı yönündeydi. O yüzden tedirginlik yoktu” ifadelerini kullandı.



“Fırtınadan bahsedilince korktuk tabii ki”


Ailesiyle birlikte Kordonboyu'nda gezintiye çıkan Bora Karasu da fırtınanın İzmir'i etkileyeceğini duyunca korktuklarını dile getirerek, “Fırtınadan bahsedilince korktuk tabii ki de sonra sabah uyanınca baktık hava fena değil. Ev de burada olunca atladık sahile geldik. Baktık hava güzel. Ancak fırtına öncesi sessizlik dedikleri bu mu bilmiyorum ama deniz baya dingin şu anda. Korkulacak bir şey yok gibi görünüyor" diye konuştu.

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