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25 Temmuz 2018 15:18

Trump’ın istediği Papaz için flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’ın ev hapsine alınmasına karar verildi.

Trump’ın istediği Papaz için flaş karar

25 Temmuz 2018 15:18


İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında yeni bir karar verdi. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. Çıkan kararda, Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.


ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.




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