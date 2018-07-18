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18 Temmuz 2018 10:18

Trump’ın istediği Papaz üçüncü kez hakim karşısında

’Askeri ve siyasi casusluk’ ve ’terör örgütü adına suç işlemek’ ile suçlanan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına ilişkin görülen davanın üçüncü duruşması başladı.

Trump’ın istediği Papaz üçüncü kez hakim karşısında

18 Temmuz 2018 10:18

Savcılık, Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson’un yargılandığı davanın 18 Temmuz’a ertelenen üçüncü duruşması başladı. Davada bugün tanıklar dinlenecek. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya Papaz Andrew Craig Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dini Özgürlükler Komisyon üyeleri de katıldı. Duruşmayı izlemek için çok sayıda yabancı basın mensupları da geldi.



Güvenlik önlemleri


Öte yandan duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarından geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.




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