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01 Ağustos 2018 22:05

TSYD Ege Dostluk Kupası: Altınordu: 0 - Menemen Belediyespor: 0

46.

TSYD Ege Dostluk Kupası: Altınordu: 0 - Menemen Belediyespor: 0

01 Ağustos 2018 22:05

TSYD Ege Dostluk Kupası açılış maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu’yu penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Altınordu’da Sinan Osmanoğlu, Deniz Kılıç, Kemal Rüzgar ve Muhammed Mert atışları golle sonuçlandırırken, Atakan Üner’in şutunda kaleci gole izin vermedi. Menemen Belediyespor ile Tayfun Aydoğan, Ali Özgün, Jiyan Yavuz, Serhat Baştan ve Mert Kula ile kullandığı tüm penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Mustafa Şen’in ceza sahası sol çaprazından ortalamak istediği top Enes Sığırcı’ya çarpıp


yön değiştirdi, filelere doğu yönelen meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk uzanıp çıkardı.


25. dakikada Muhammed Mert’in soldan kullandığı korner atışından gelen topa Sinan Osmanoğlu altı


pasın yakın köşesinden kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak direğinin yanından auta çıktı.


30. dakikada Taşkın Çalış’tan yayın üzerinde topu kapan Kemal Rüzgar, Mert Kula’dan tek çalımla


kurtulup sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Top uzak direği sıyırıp auta gitti.


39. dakikada Kemal Rüzgar ceza sahası yayı sağında kontrol ettiği topu yerden uzak köşeye gönderdi,


kaleci yatarak topu bloke etti.


41. dakikada Mustafa Şen yayın üzerinden sert vurdu, kaleci Erhan Erentürk topu iki hamlede kontrol


etti.


42. dakikada bu kez Atakan Üner sol çaprazdan direk dibine gönderdi, kaleci yatarak topu bloke


etmeyi başardı.


58. dakikada Umut Pusat’ın sert şutundan gelen topu kaleci Erhan Erentürk kornere çeldi. Kullanılan


korner atışında oluşan karambolde seken topa iki kez Umut pusat vurdu ancak kaleci yine gole izin


vermedi.


62. dakikada Berkay Görmez ceza sahasında Serhat Baştan tarafından yere indirilince hakem penaltı


noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kemal Rüzgar ‘ın şutunda top yan direkten döndü.


66. dakikada Umut Pusat penaltı noktasının hemen üzerinden müthiş vurdu, kaleci Erhan Erentürk


aynı güzellikte uzanıp topu kornere attı.


67. dakikada Semih Ceylan’ın ara pasında topla buluşan Ali Özgün karşı karşıya pozisyondu vurdu,


kaleci Erhan Erentürk bir kez daha mutlak golü önledi.


87. dakikada Alberk Koç soldan ortaladı, Mustafa Şen zor pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Ali Emre


Yanar topu iki hamlede kontrol etti.




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