TSYD İzmir Şubesinden Mahmut Özgener’e ziyaret

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni seçilen Mahmut Özgener’i tebrik ederek, spor camiasının içinden gelen Özgener’e yeni görevinde başarılar diledi. Okumuş, İzmir Ticaret Odası’nın İzmir’in en büyük sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Mahmut Özgener ise ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek, İzmir’in her alanda çok önemli bir kent olduğunu ifade etti. Sporun da bu alanların başında geldiğini aktaran Özgener, İzmir sporunun gelişiminin kent için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyarette Okumuş’un yanı sıra TSYD Genel Merkez yöneticileri Nuri İmre, Suavi Yardımoğlu, eski genel merkez yöneticilerinden Yılmaz Coşkun, İzmir Şube yönetim kurulu üyeleri Ali Korkmaz, Ergin Karataş ve Mutlu Yılmaz ile akreditasyon sorumlusu Nuran Gani yer aldı.