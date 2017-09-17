TSYD Kupası Ziraat Bankası’nın

ve son gününde Arkas Spor’u, 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan müsabakanın setleri 21-25, 20-25, 25-18 ve 20-25’lik skorlarla sona erdi. Günün diğer maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 3’üncü TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda, Ziraat Bankası 7 puanla kupaya uzanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 5 puanla ikinci, Arkasspor 3 puanla üçüncü, Afyon Belediye Yüntaş da 3 puanla dördüncü sırayı aldı.

Şampiyon Ziraat Bankası kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’nun elinden aldı. İkinci İstanbul BŞB’ye plaketini TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özyurtlu, üçüncü Arkasspor’a ise plaketini TSYD İzmir Şube Asbaşkanı Sedat Yılmaz verdi.