TSYD Voleybol Turnuvası 4. kez

kez düzenlenecek olan Always TSYD Voleybol Turnuvası, 5-6-7 Ekim'de Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya bu yıl, Arkasspor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş katılacak.

Türkiye Spor Yazarları (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Always TSYD Voleybol Turnuvası'nda geri sayıma geçilirken, organizasyonun tanıtım toplantısı İzmir'de bir otelde gerçekleşti.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, turnuvaya Arkasspor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş'ın katılacağını belirterek, “Maçlarımız 5-6-7 Ekim'de Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. İzmirli sporseverler karşılaşmaları ücretsiz izleyebilecek. Bu yılki turnuvamızın farkı ana sponsorumuzun olması. Bu tür faaliyetlerle kente dinamizm getirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimize karşı sorumluluklarımız var. Böyle organizasyonlarla mesleğimize de katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

İzmir'de yıl boyunca faaliyet yürütmek için çalıştıklarını belirten Bahri Okumuş, “Takımlarımız, sezon öncesinde turnuvamızda kendilerini test etme imkanı bulacak. Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum” diye konuştu. Bu yıl 46. kez futbol turnuvası yaptıklarını da hatırlatan Okumuş, “Basketbolla ilgili bir turnuva yapmayı düşünmüyoruz. Böyle önemli organizasyonlar için yola çıkmış bir dernek varsa diğer paydaşların da yanımızda olması gerekiyor. Futbol turnuvasında çok zorlandık. Geleneği yaşatmak için futbol turnuvası yaptık. Paydaşların biraz daha adım atması gerekiyor ki biz de yeni organizasyonlar yapalım. Belirli bir bütçesi olan bir dernek değiliz ama başarıyoruz. Bize doğru atılan adımlar görürsek başka organizasyonlara girişebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi bir turnuva olacak”

TSYD Voleybol Turnuvası'nın ana sponsoru olan firmanın yönetim kurulu başkanı Cihan Akkaş, önemli bir organizasyona katkı sağlayacaklarını söyledi. Aynı zamanda Spor Toto 3. Lig ekibi Bucaspor'un da başkanlığını yapan Aktaş, “Daha önce tenis turnuvalarına sponsor olmuştuk. İzmir'de güzel spor aktivitelerinin yapılıyor olması çok önemli. Bundan sonra katılımların daha fazla olmasını diliyoruz. Çok güzel bir turnuva olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temisilcisi Hakan Gürsu ise, “İzmir'in voleybol aşkını biliyoruz. Gençleri yetiştirmek için bu tür organizasyonlar çok önemli” şeklinde konuştu. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Bu turnuva ligler öncesi çok iyi hazırlık olacak. TSYD ve tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Herkesi salona bekliyoruz” derken, sponsor hastanenin yönetim kurulu üyesi Kenan Akseki de bu tür organizasyonlarla voleybol branşının İzmir'de daha da gelişeceğini söyledi.