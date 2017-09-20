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20 Eylül 2017 11:47

TTO hizmet binasını Hisarcıklıoğlu açacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yarın Torbalı Ticaret Odası (TTO) binasının resmi açılışını yapıp İzmir bölge toplantısını da Torbalı’da gerçekleştirecek.

TTO hizmet binasını Hisarcıklıoğlu açacak

20 Eylül 2017 11:47

Başbakan Yıldırım’dan sonra Hisarcıklıoğlu’nu ağırlayacak olan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “15 gün ara ile iki önemli ekonomi toplantısına ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici” dedi.


Geçtiğimiz hafta Torbalı’da yapılan ekonomi zirvesinde Başbakan Binali Yıldırım’ı ağırlayan Torbalı Ticaret Odası (TTO), yarın da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ağırlayacak. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun “İzmir ekonomisinin nabzı Torbalı’da atacak sloganımız yerini buluyor. ‘Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye Güçlü İzmir’ toplantısını belediyemiz ile birlikte Torbalı’da yaptık. Şimdi de binamızın resmi açılışını yapıp TOBB Başkanımızın katılımı ile İzmir bölge toplantısını binamızda yapacağız” dedi. Saat 14.00’te yapılacak resmi açılışın ardından binanın toplantı salonunda İzmir ili ve ilçe odaları ile toplantı yapacak olan Hisarcıklıoğlu akşam yemeğinin ardından ilçeden ayrılacak.


Bölgenin en büyüğü


1 yıl önce faaliyete geçen TTO binasında toplam 6 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. 7 milyon TL’ye mal binada 200 kişilik toplantı salonu, sergi salonu, kokteyl salonu, eğitim sınıfları ve hizmet binasının yer alıyor. 6 katlık binada önümüzdeki yıl 400 kişilik kongre merkezi ve restaurant projesi hayat geçecek. Binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Olgun, “Binamızın arsasını alan ve temelini atan başkanlarımız başta olmak üzere Ticaret Odamızın kuruluşundan bu yana hizmeti geçmiş herkese sonsuz teşekkürler” dedi.




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