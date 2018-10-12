Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde “TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları Bölge Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Ödül Törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Üniversite Proje Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. M. Serdar Korukoğlu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, “Yapacağımız bilimsel çalışmalardan başka çıkış yolumuz yok. Üniversitelerimizde yetenekli öğrencilere yönelik çeşitli projeler yapılıyor. Katma değerli ürünler üretemezsek, uluslararası rekabette yer alamayız. Temel amacımız tüm kurumlarımızın çalışmaları ile ülkemizi daha ileriye taşımak. Bugün dünyada biyoteknoloji, nanoteknoloji, robot teknolojisi, tekerleksiz araçlar tartışılıyor. Çok geniş bir konsept mevcut. Üniversite olarak bitirme tezi aşamasındaki öğrencilerimizi destekliyoruz. Bilim üretmek sadece ülkemiz için değil insanlık için de çok önemli. Çalışma hayatınızda da araştırma, geliştirme ve üretme gayreti ile üniversite-sanayi işbirliğinin sürdürülebilmesi konusunda ilgi ve desteklerinizi bekliyorum. Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerimizin kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ortaya koyduğunuz ve bundan sonra koyacağınız projelerinizin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ile ülkemiz ekonomisine ve teknolojisine katkılar getirmesini diliyorum. Hepinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Girişimcilik ve Yenilikçilik”, “Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları” bu yıl bölgesel olarak gerçekleştiriliyor. 2018 yılında başvuruları değerlendirmeye alınan toplam 809 adet projeden ön değerlendirmeyi geçen 789 adet proje ikinci değerlendirmeye alındı. Projeler oluşturulan panel sistemleri üzerinde bölgeleri içerisinde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda her bir bölgede 50 adet olmak üzere toplam 300 adet proje, altı bölge merkezinde sergileniyor.

İzmir Bölge Sergisinde; Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler yer alıyor. Finalist projeler, diğer bölge finalistleri ile birlikte Türkiye Finali'nde yarışacaklar.