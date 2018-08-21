"Tükenmez kart" çok tuttu

İzmirim Kart’taki bakiyenin limit altına düşmesi durumunda, kredi kartından "otomatik yükleme" yapılan sistemden çok kısa süre içinde 5 bine yakın İzmirli yararlanmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yeni uygulama, toplu ulaşımı kullanan yolcuları "yetersiz bakiye" uyarısıyla karşılaşma kaygısından kurtardı. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün İzmirim Kart’ın sunduğu gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde başlattığı otomatik dolum hizmetinden yararlananların sayısı 5 bine yaklaştı.

Tükenmeyen bakiye

30 Temmuz’da başlayan uygulama kısa sürede büyük ilgiyle karşılaştı. "Tükenmez kart" adı verilen uygulamadan yararlanmak için İzmirim Kart kullanıcılarının bir defaya mahsus olmak üzere "kredi kartı ile otomatik dolum talimatı" vermesi yeterli oluyor. Kartta bulunması gereken minimum bakiye miktarına kullanıcı karar veriyor. Aynı şekilde belirlenen miktarın altına düşüldüğünde, ne kadar yükleme yapılacağı da kullanıcının inisiyatifinde bulunuyor. İzmirim Kart’ta bulunan bakiyenin belirlenen limitin altına düşmesi durumunda, kredi kartından "otomatik yükleme" yapılıyor. Böylece yolcular toplu ulaşım araçlarına binerken "yetersiz bakiye" uyarısıyla karşılaşma gibi bir endişe taşımıyor. Mevcut ulaşım kartları sistemle uyumlu olduğu için, bu uygulama için yeni bir ulaşım kartı almak da gerekmiyor.

Uygulama "www.eshot.gov.tr" üzerinden

Tükenmez Kart, "Artı Para" uygulamasının geçerli olduğu İzban yolcuları için de büyük kolaylık sağladı. Kullanıcının kartına otomatik yükleme yapıldığından, bloke edilecek miktar kadar bakiye bulundurulması konusundaki sorun ortadan kalktı. Günün her saatinde aktif olan sistem sayesinde, bakiye bittiği için dolum ünitesi arama derdi de son buldu.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, bu işlemi www.eshot.gov.tr internet sitesi ve ESHOT mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor. İzmirim Kart ve kredi kartı bilgileri, sisteme limit ve dolum tutarı bilgileri ile birlikte kayıt edildikten sonra uygulama başlıyor.

İzmirim Kart hayatın her alanında

ESHOT’un "Online işlemler" uygulamasına üye olanlar, otomatik yüklemenin yanı sıra günlük hayatı kolaylaştıracak birçok hizmetten de yararlanılabiliyor. Sistem sayesinde internetten para yükleme yapılabildiği gibi, İzmirim Kart kullanım detayları üzerinden hiçbir ek bilgi girmeden Hemşehri İletişim Merkezi’ne öneri, istek ve şikayetler iletilebiliyor. Ayrıca herkes sık kullandığı otobüs hatları ve duraklarını sisteme kaydederek SMS, e-posta ve mobil bildirim ile önemli bilgilendirmeleri alabiliyor. Yine sisteme üye olanlar ayrıca, seçim yaptıkları hatta ait otobüsün belirledikleri durağa yaklaştığını haber veren alarm sistemini aktif hale getirebiliyor.