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21 Temmuz 2018 21:04

Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın ‘Bahçe Konserleri’nde coşturdu

İzmir’de düzenlenen bahçe konserleri üçüncü haftasına girerken, Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın da şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın ‘Bahçe Konserleri’nde coşturdu

21 Temmuz 2018 21:04


Yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile sürdüren İzmirliler, Optimum AVM’nin Bahçe Konserlerinde bu kez Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın ile coştu. Şarkılarıyla unutulmaz saatler yaşatan iki ünlü ismin şarkılarına sevenleri çimlerin üzerinde ve açık havada eşlik etti. Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın, en romantik aşk şarkılarını söyleyerek zaman zamanda hayranlarından gelen istek parçalarını yorumladı.


Konser önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Kiremitçi ve Fışkın, İzmir’in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten iki isim hatta İzmir’in tanıtım filminde söz ve müziği Tuna Kiremitçi’ye ait olan ‘Doyamazsın İzmir’e isimli şarkıyı Özge Fışkın’ın seslendirdiğini söyledi.



“Eşimle Özge’yi dinlerken tanıştım”


Özge Fışkın’ın kendisinde yerinin çok başka olduğunu anlatan Tuna Kiremitçi, eşiyle de Özge Fışkın sayesinde tanıştığını belirterek şunları söyledi:


“İstanbul’da her Çarşamba sahne alıyordu Özge. Bizim için kaçırılmaz günlerdi onlar. O günlerden birinde eşim Gamze ile tanıştım" dedi.


Ankaralı olduğunu ancak İzmir’in kendisinde yerinin başka ve hep koşarak geldiğini söyleyen Özge Fışkın da şarkılarıyla İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı.



Özge Fışkın’dan yeni albüm


Yeni albüm çalışmasının hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Özge Fışkın da, “Uzun zamandır yakın arkadaşız dostuz. Tuna’nın hazırladığı albümde çok severek geri aldım. O benim de bir albüm çalışmam var ve bu albümünde Tuna’nın bir şarkısının olmasını çok arzu ediyordum ve bir şarkısı olacak” dedi.




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