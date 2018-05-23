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23 Mayıs 2018 11:12

Tuna’dan Sepil’e sitem

Göztepe’nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tamer Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulübe veda ederken, gönderilişinin etik olmadığını söyledi.

Tuna’dan Sepil’e sitem

23 Mayıs 2018 11:12


Taraftarlara teşekkür eden Tuna, "Göztepe’de ayrıldığım haberleri doğrudur. 3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Kendisiyle yapacağımız görüşme sonunda durumumla ilgili karar verilecekti. Ancak Sayın Başkan Mehmet Sepil’le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum. Şahsım ve kariyerim adına öncellikle bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına teşekkür ediyor, onlara hakkımı helal ediyorum. Onların kariyerimin çok önemli adımında çok değerli katkıları oldu. Kendi adıma haklı başarıdan dolayı mutluyum ve gururluyum. Vicdanım çok rahat. Beklenti ve hedeflerimizin üstünde bir başarı elde ederek yoluma devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir kulüp ve kulüp başkanı ile Göztepe ile yolları ayırmadan bir görüşme yapmadım. Bundan sonra gelecekle ilgili kararımı gelişme oldukça paylaşacağım. Hoşçakal Göztepe" ifadelerini kullandı.



Ayrılık nedeni Bursaspor mu?


Göztepe ile Tamer Tuna ayrılığı şok etkisi oluştururken, bu konuda birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan ilki Tuna’nın devre arasında Bursaspor ile transfer görüşmesinde bulunmasıydı. O dönemde basına yansıyan bu iddialar Tuna tarafından yalanlanmıştı. Bir diğer iddia ise Tamer Tuna’nın sözleşme uzatmaya yanaşmaması. Uzun süredir yönetim deneyimli teknik adam ile sözleşme yenilemek istemiş fakat Tamer Tuna teklife cevap vermemişti.



Bektaş ile anlaşıldı


Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından Göz Göz aradığı teknik adamı Ümraniyespor’da buldu. Sarı-kırmızılılar geçen sezon İstanbul ekibini çalıştıran Bayram Bektaş ile söz kesti. Çok büyük bir aksilik olmazsa Bektaş ilerleyen günlerde imzaya gelecek.




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