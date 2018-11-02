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Tuncay Özkan'ın ilçe başkanlarıyla seçim maratonu başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için güçlü isimler arasında gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, dün Ankara’daki temasların ardından İzmir’de ilçe başkanlarıyla görüşerek yerel seçim sürecini masaya yatırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için güçlü isimler arasında gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, dün Ankara'daki temasların ardından İzmir'de ilçe başkanlarıyla görüşerek yerel seçim sürecini masaya yatırıyor.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulislerde adı geçen isimlerden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, dün Ankara'da İzmir milletvekilleri ile yaptığı temasların ardından ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerel seçimler öncesi ilçe başkanlarımızla bir araya gelip değerlendirme yapacağız. Kendilerinden görüşlerini alacağız" dedi.



Seçim stratejileri masada


İzmir Palas Otel'de basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı saat 11.00'de başladı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in de katıldığı toplantıda, yerel seçim süreci değerlendirilerek, seçim stratejileri ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özkan'ın seçim sürecine dair önemli mesajlar vermesi beklenirken, İzmir'in 30 ilçesi de ayrıntılı olarak masaya yatırılacak.



Ankara'da İzmir milletvekilleriyle görüşmüştü


Tuncay Özkan, dün de Ankara'da İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır ve Bedri Serter ile bir araya gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'ın çıkışta gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

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