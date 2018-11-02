Tuncay Özkan'ın İzmir'de ilçe başkanları görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'de ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, genel merkeze görüşlerin iletileceğini ve önümüzdeki hafta belli ilçelerde yöntemlerin belirlenerek adayların bir an önce açıklanacağını söyledi.

Dün Ankara'da İzmir milletvekiliyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün de İzmir'deki ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel seçim sürecine dair yapılması gerekenler, genel merkez ve il-ilçe teşkilatlarıyla iletişim ve koordinasyonun sağlanması konularının görüşüldüğü toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. İzmir Palas Otel'de gerçekleşen toplantı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, önümüzdeki hafta ya da takibindeki haftada adayların isimlerinin açıklanacağını belirtti.

"Önümüzdeki hafta takvim belli olacak ve adaylar bir an önce açıklanacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın davetiyle bir araya geldiklerini ve il başkanlığı olarak da böyle bir toplantı planladıklarını belirten Yücel, "Ancak 3 ilçemizde henüz ilçe başkanlarımız henüz belirlenmedi. Seferihisar, Tire ve Karaburun'da aday adaylığı nedeniyle boşalmıştı. Sohbet havasında geçti toplantımız. İlçe başkanlarımız görüşlerini paylaştı, biz görüşlerimizi ilettik, Genel Başkan Yardımcımız görüşlerini paylaştı. Amacımız CHP'nin başarısını İzmir'de daha da yukarılara taşımak, 30 ilçe hedefini gerçekleştirmek ve büyükşehiri kazanmak. Bu toplantıda adayların belirlenmesi ya da yöntem belirleme gibi bir amacı yoktu. O süreci biz il başkanlığı olarak, ilçe başkanları ve genel merkezle iletişim halinde yürütürüz. Ancak ilçe başkanlarının bu konudaki görüşlerini alırız. Zaten dün itibariyle genel merkezimiz, ilçelerde görüşlerin alınıp genel merkezle paylaşılması konusunda resmi bir yazı yazdı. Biz de kendi görüşümüzle birlikte bunu genel merkeze ileteceğiz. Önümüzdeki hafta ya da onu takip eden hafta en azında belli ilçelerimizde yöntem belli olacak ve bu yöntem belli bir takvim dahilinde uygulamaya konarak adaylar bir an önce açıklanacak” dedi.

“Ön seçimlere sıcak bakmıyoruz”

Ön seçim taleplerinin dile getirildiğini ancak hakim denetiminde ön seçimin zaman darlığı nedeniyle yetişmeyeceğini ancak eğilim yoklamasını ciddi bir şekilde düşündüklerini dile getiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Hepsini değerlendiriyoruz ama ön seçim hakim denetiminde ön seçim, seçimlere az bir süre kaldığı için çok sıcak bakmıyoruz. Ama eğilim yoklamasını ciddi bir şekilde düşünüyoruz” dedi.

"Tuncay beyin önerilerinden faydalanacağız”

Bir gazetecinin ‘Tuncay Özkan'ın il ve ilçe teşkilatlarına müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı neler söylersiniz?' sorusu üzerine Deniz Yücel şunları söyledi:

"Bu tür organizasyonlar il başkanlığı öncülüğünde yapılmasının doğru olduğunu paylaştık. Farklı algılanabiliyor çünkü Tuncay Beyin daveti iyi niyetli davet. Samimi bir davet. O yüzzden ben de tüm ilçe başkanlarıma davet yaptım katılmaları noktasında gerekli uyarıyı ve hatırlatmayı yaptım. Kendileri de sağ olsun geldiler ve katıldılar. Genel merkez ve başkanımızı temsil eden il başkanı ve il yönetimidir. Bizim bu konuda kafa karışıklığımız, tereddütümüz yok. Onun da kafa karışıklığı ya da tereddütü olmadığını düşünüyoruz. Teşkilatta da böyle bir tereddüt ve kafa karışıklığı yok. Ancak bu tip organizasyon ve davetler yapılırken örgütün hassasiyetlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Önemli olan partimizin başarısı. Önemli olan 30 ilçeyi kazanma hedefimiz. Bu hedefe ulaşmak için de gerekli her çalışmayı yapacağız. İletişim ve koordinasyonu da sağlayacağız. Bizim basın ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkanımız olsa dahi Tuncay beyin de katkı ve önerilerden faydalanacağız.”