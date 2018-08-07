Turistik ilçeye 60 milyon liralık yatırım

2014-2018 yılları arasında ilçeye 11 su kuyusu açan İZSU, şimdi de ilçe merkezinin eskiyen ve kaçaklara neden olan şebekelerini baştan sona yeniliyor. İZSU’nun ilçeye yaptığı yatırım tutarı 60 milyon lirayı bulacak.

İzmir’in turistik ilçesi Dikili’nin “susuz yaz” çilesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ile sona erdi. İlçede 11 su kuyusu açan, Uzunburun’da yer alan 7 kuyunun suyunu yaptığı 5.5 iletim hattı ile vatandaşlara ulaştıran İZSU, Dikili merkezinin içme suyu alt yapısını da baştan sona yenileyecek. Çalışmalar kapsamında, ilçenin merkez mahalleleri olan Salim Bey, İsmetpaşa, Cumhuriyet ve Gazipaşa’da eskiyen ve arızalar nedeniyle su kayıplarına neden olan 30 yıllık eski asbest iletim hatları ile PVC şebekeleri yenilenecek, 136 kilometre uzunluğunda içme suyu ile 32 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Dikili’deki içme suyu hattı imalat çalışmaları 52.7 milyon liraya mal olacak.

Dikili nefes aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’nin acil su ihtiyacını çözmek için Büyükşehir sınırlarına dahil edileceği 30 Mart 2014 tarihini beklemeden çalışmalara başlamış ve Uzunburun köyü yakınlarında açılan 7 adet kuyunun suyunu 5.5 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile ilçeye getirmiş, 2014 yazından itibaren Dikili’ye nefes aldırmıştı. İlçeye ilave su kaynağı sağlamak amacıyla seferberlik ilan eden İZSU, 2014 yılından bu yana 11 adet su kuyusu daha açtı. 5 milyon liralık yatırımla su kaçaklarının yoğun yaşandığı Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihler, Kıratlı, Kabakum-Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerinin içme suyu şebekesini de yeniledi. İZSU’nun Dikili merkezdeki içme suyu yenileme çalışması ile birlikte ilçeye yaptığı yatırım tutarı 60 milyon lirayı bulacak.