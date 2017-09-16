Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Birgi’yi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Ödemiş’e bağlı tarihi Birgi Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete; Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Serhat Akçan, İl Kültür Turizm vekili Murat Karaçanta, Ödemiş Kaymakam Vekili Emin Kaymak, Beydağ İlçe Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Müze Müdürü Feride Kap da katıldı.

Bakan Yardımcısı Yayman, restorasyon çalışması için ziyarete kapatılan Birgi Çakırağa Konağı’nda incelemelerde bulundu. Buranın restorasyon projelerinin hızlandırılarak en kısa zamanda tekrar ziyarete açılacağının müjdesini verdi. Yayman açıklamasında, “Anıtlar kurulumuzla irtibata geçtik ve buranın bir an önce restorasyon projesinin hızlandırılması için çalışıyoruz. Ve burası gerçekten, Türkiye’nin en eşsiz eserlerinden bir tanesi, daha fazla tanıtılması lazım. Ben herkesi Ödemiş’e ve Birgi’ye gelerek Çakırağa Konağı’nı görmeye davet ediyorum. İnsanlarımız şimdi incir mevsimi, meyvelerin en bol olduğu mevsim, gelsinler. Burası Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından bir tanesi. Çakırağa Konağı’nı inşallah biz tarihte hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Bu konuda hem belediye başkanımız hem kaymakamımızla beraber çalışacağız. Yerel inisiyatif çok önemli. Ankara’dan takiple değil aynı zamanda şehrimizin eserine sahip çıkması lazım bunu belirtmek isteriz" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de, “Bakanımızla Çarşamba günü Ankara’da beraberdik. Ödemiş’i gündemine almıştı. Hemen ilk etapta geleceğini ifade etti. Bugün de bizleri yalnız bırakmadı. Bakanım ’sorunları yerinde incelemek görmek önemli’ dedi. Bu da çözüm için önemli” şeklinde konuştu.

Çakırağa Konağı’nı inceleyen Yayman, Birgi’de 700 yıllık geçmişe sahip Aydın oğlu Mehmet Bey Camii ve Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra, vatandaşlarla kahvehanede sohbet etti. Daha sonra İmam-ı Birgivi Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden Yayman, tarihi Derviş Ağa Medresesi’ne de ziyaret gerçekleştirdi.