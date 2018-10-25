Türk akademisyenlerden arkeoloji dünyasını heyecanlandıran çalışma

Gülseren Kan Şahin tarafından hazırlanan tez, ABD'deki dünyanın en köklü ve saygın arkeoloji dergisinde yayımlandı. Hazırlanan tezden övgüyle bahsedilirken, dergide ayrıca Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak ifadelerde yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2015 yılında Prof. Dr. Ergün Laflı danışmanlığında yapılan, Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Gülseren Kan Şahin tarafından hazırlanan, "Paphlagonia Hadrianopolis'i Pişmiş Toprak Eserleri" başlıklı doktora tez çalışması, ABD'deki dünyanın en saygın ve köklü arkeoloji dergisi olan American Journal Of Archaeology'nin Ekim 2018 sayısında yayımlandı.

Doktora tezinden yayımlanan yazıda övgüyle bahsedildi. Yazıda, Türkiye'yi de anlatan ifadeler yer aldı. Tezin içeriği ve sağlanan başarı hakkında bilgi veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hazırlanan ve Türk arkeolojisi açısından oldukça önem taşıyan tezde Prof. Dr. Laflı'nın 2005 ve 2008 yılları arasında yürüttüğü çalışmalarda; Karabük ili Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianoupolis Örenyeri'ndeki kazılarda bulunan pişmiş toprak buluntuları detaylı olarak ele alındı. Dr. Gülseren Kan Şahin ise tezinde döneminin en önemli tanıkları olan pişmiş toprak kap-kaçak örneklerini kronolojik bir şekilde sundu ve kentin 900 yıllık yaşamını aşamaları ile tanıtarak önemli bir başarıya imza attı" dedi.

"Bizler için mutluluk verici"

Uzun zamandır 'American Journal Of Archaeology' dergisinde Türkiye'den gönderilen eserlerin yayınlamadığını belirten Prof. Dr. Hotar, tezin bu dergide yayınlanmasından memnuniyet duyduklarını ve üniversite olarak önümüzdeki dönemlerde de ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettireceğini belirtti. Prof. Dr. Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi köklü geçmişi ve dinamik kadrosu ile ülkemiz adına bir çok çalışmaya imza attı, atmaya da devam edecektir. Ülkemizin ihtiyacı olan ve kaliteli eğitim görmüş öğrencilerimize ek olarak, Araştırma-Geliştirme ve Sosyal Bilimler alanında da çalışmalarımız devam etmektedir. En son örneğini gördüğümüz bu tez çalışmasının American Journal Of Archaeology'nin ekim 2018 sayısında yayınlanması bizler için mutluluk verici. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, önümüzdeki dönemlerde de başarılarından söz ettirmeye devam edeceğiz. Bizler bu inançla ve kararlılıkla; gerek akademik kadromuz, gerekse öğrencilerimize birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz dünyanın en iyi 500 üniversitesi içerinde yer alarak ülkemizin gurur kaynaklarından olmak" şeklinde konuştu.