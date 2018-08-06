Türk bilim insanına onur ödülü

Dr. Gül Güner Akdoğan, Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu tarafından onur diplomasıyla ödüllendirildi.

Dr. Gül Güner Akdoğan, önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu (FEBS - Federation of European Biochemical Societies), bilim insanu Akdoğan’ı onur diplomasıyla ödüllendirdi. Prag’da 2 bin katılımcının yer aldığı FEBS Kongresi’nin açılışında gerçekleştirilen törende Prof. Dr. Akdoğan’a ödülünü, Federasyon Başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer ve Genel Sekreter Prof. Dr. Vaclav Pacez verdi. Dokuz yıl boyunca FEBS Eğitim Kurulu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Akdoğan, Türkiye’den bu ödülü ilk kez alan bilim insanı oldu.

2009 yılından itibaren FEBS Eğitim Komisyonluğu başkanlığına 3 kez seçilen Prof. Dr. Akdoğan, başkanlığı döneminde FEBS Kongrelerinde moleküler yaşam bilimleri eğitimi ile ilgili oturumlar düzenlediklerini; ayrıca değişik Avrupa ülkelerinde 28 çalıştay gerçekleştirdiklerini, bu etkinliklere son 10 yılda toplam 5 bin Avrupalı bilim insanının katıldığını söyledi. FEBS’in “Moleküler Yaşam Bilimlerinde Eğitim Geleceğin Bilim İnsanlarını Yetiştirmek" çalıştayını 5-7 Eylül tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yapacaklarını bildiren Prof. Dr. Akdoğan, “Avrupa’nın değişik ülkelerinden delegelerin katılımı ile Biyokimya ve Moleküler Biyoloji eğitiminin Avrupa boyutunu ele alacağız. Türkiye, olarak daha önce de çalıştaylara ev sahipliği yaptık. Konuklarımıza hem ülkemizi hem de İzmir’i anlatma fırsatı yakalayacağız” dedi