Türk cerrahların izsiz tiroid ameliyatına Yunanlardan yakın takip

Dr. Özer Makay ve ekibi bu kez de Yunan cerrahlara TOETVA tekniğini anlattı.

Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Özer Makay ve ekibinin rutin olarak uygulamasını yaptıkları izsiz tiroid ameliyatına (TOETVA) bu kez Yunan cerrahlarda katıldı. Yunanistan Aristothales Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Giannis Koutelidakis ve ekibi, gözlemci olarak katıldıkları operasyonu dikkatle takip etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tiroid kanserinin önemli bir problem haline geldiğini ifade ederek, "Ulusal ve uluslararası alanda gurur kaynağımız olan cerrahlarımız, önemli başarılara imza atıyorlar. Geliştirdikleri yeni teknikleri ve cerrahi uygulamaları dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları ile paylaşıyorlar. Üniversitemizin ve ülkemizin göğsünü kabartıyorlar. Tüm dünyada tiroid kanseri, önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Akademisyenlerimiz, insanlığın bu sorunuyla mücadele ederek çözümler üretiyorlar. Ayrıca geliştirdikleri yeni teknikleri ve çözümleri yaygınlaştırmak için eğitimler veriyorlar. Bu tip eğitimlerin artırılmasını çok önemsiyorum. Akademisyenlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yunan meslektaşlarını ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Makay, "Küresel dünyada cerrahi tekniklerin paylaşımı TOETVA gibi özellikli cerrahi tekniklerin yaygınlaşması açısından oldukça önemli. Bu amaçla Ege Denizinin karşı kıyısındaki komşularımızla ilişkilerimiz açısından oldukça önemli bir faaliyette bulunduk. Bu işbirliğimizi sürdürerek bu ameliyatın Yunanistan’da da yapılması konusunda Dr. Koutelidakis ve ekibine destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.