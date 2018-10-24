Türk dansçılar ilk defa katıldıkları Slovakya'daki yarışmada göğüs kabarttı

Slovakya'da düzenlenen Dünya Kupası Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması'na ilk defa katılan Türk dansçılar, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye'ye döndü. Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için altın madalya hedefiyle yola çıktıklarını belirten İzmirli sporcu Osman Ertöz, desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Slovakya'da gerçekleşen Dünya Kupası Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden dansçılar, ilk defa katılmalarına rağmen 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile ülkemize döndü. Yarışmaya Kazakistan, Avusturya, Belçika gibi ülkelerle birlikte 8 ülke katıldı. Türkiye'yi sporculardan İzmir'den Osman Ertöz-Yeşim Eryiğit çifti, Antalya'dan Abdülkadir Ünal, Antrenör Gazi Umdu ve Merve Aslaner temsil etti. Yarışmada tek erkeklerde İzmir'den katılan Osman Ertöz gümüş madalya kazanırken, Abdülkadir Ünal da tek erkeklerde bronz ve Latin danslarında da bronz madalya alarak üç madalya ile Türkiye'ye döndü. Yarışmayı Osman Ertöz ve Yeşim Eryiğit çifti ise çiftlerde 6. sırada tamamladı.

8-12 kasım tarihleri arasında Polonya'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefi ile yola çıktıklarını belirten İzmirli sporcu Osman Ertöz, "Hiç ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sürede eksiklerimizi telafi ediyoruz. Altın madalyayı çok az bir farkla kaybettik ama Polonya'daki yarışmada inşallah altın madalyayı alacağız" dedi.

Dans sporunun gelişmesi adına destek gerektiğini söyleyen Ertöz, "Dans sporunun gelişmesi için sık sık yarışmalara katılmamız gerekiyor. Bunun için de sponsor desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.