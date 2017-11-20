Türk eczacıya Fransa’dan altın madalya

İspanya Teknik Üniversitesi tarafından aday gösterilen Uzman Eczacı Hülya Kayhan’ın kurucusu olduğu marka, Eczacı Kayhan’ın başarı öyküsünü anlatıyor. Bu marka, Paris kentinde gerçekleşen uluslararası BID Kalite Kongresinde "Altın Kategorisinde" Dünya Toplam Kalite ve İnovasyon ödülüne layık görüldü. Tıbbi aromaterapi ürünlerini bünyesinde barındıran ve Türkiye genelinde sadece eczane bayilikleri bulunan markanın doğuşu hakkında bilgi veren Kayhan, bu yola çıkmasında üç yıl önce eczanesinde tanık olduğu bir olayın etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Aromaterapi yolculuğu nasıl başladı?

İstanbul’daki eczanesine üç yıl önce aktardan alıç çayı alıp kullanan bir kadının geldiğini belirten Kayhan, “İstanbul’daki eczaneme gelen bir hasta kadın, aktardan alıç çayı alıp kullanacağını söyledi. Ben de kendisine, ‘yüksek dozda kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsunuz, aynı etkiye sahip bu çayı kesinlikle kullanmamalısınız’ diyerek uyardım. Çayı içen kadının ayaklarında hematom ve iç kanama gelişti. Gittiği hastanede yapılan tüm tetkiklere rağmen hastalığının oluşum nedeni ortaya çıkartılamadı. Hasta kadın doktordan çekindiği gerekçesiyle alıç çayı içtiğini söylememiş. Hastaneden taburcu olan kadın daha sonra benim eczaneme geldi. Çok kötü durumdaydı. ’O çayı içtin değil mi?’ diye sorduğumda, ‘Evet içtim; ama hastanede bıraktım’ yanıtını verdi. Kadının birkaç gün sonra yaşamını yitirdiği haberini aldık; çok üzüldük. İngiltere, California, İspanya ve İtalya’da 1.5 yıl boyunca eğitim alıp bilgilerimi güncellendikten sonra bu işe girdim. Aromaterapi yolculuğumuz böyle başladı" dedi.

Tıbbi aromaterapi ürünlerinin yer aldığı bir marka oluşturan Kayhan, ülke genelinde eczacılar, doktorlar, tıp fakültesi ve eczacılık fakültesi öğrencilerine aromaterapi eğitimleri veriyor. Uzman Eczacı Hülya Kayhan’ın kurucusu olduğu Art De Huile markasının ödül almasında ise liderlik, planlama ve karar verme, müşteri memnuniyeti, çevreye saygı, kurumsal sosyal sorumluluk, inovasyon, yenilik ve teknoloji, mükemmellik, toplam kalite yönetimi gibi kriterlerin etkili olduğu belirtildi.

Art De Huile Kurucusu Uzman Eczacı Hülya Kayhan, ödülün ne kadar doğru bir yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Tedavi süreçleri kanıtlara dayalı olan aromaterapi ürünleri ürettiklerini belirten Kayhan, eğitim çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyledi. Türkiye’de eczacılar ve doktorların katıldığı aromaterapi eğitimleri düzenlediklerini belirten Kayhan, "Aromaterapi konusuna eczacılarımızın, doktorlarımızın ve halkımızın ilgisi her geçen gün artıyor. İlginin artması ve aromaterapinin gerek eczacılarımız gerekse doktorlarımız tarafından tedavi aşamalarında kullanılması bizi mutlu ediyor. Kalite Kongresi tarafından aldığımız ödül mutluluğumuzu ve başarımızı taçlandırdı” diye konuştu.