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08 Eylül 2018 10:07

Türk-Japon öğrencilerin tasarım dokunuşu

Türk ve Japon endüstriyel tasarım öğrencileri, Japonya, Shizuoka kentindeki Mount Fuji Havaalanı’nın yeniden yapılandırması için çalışıyor.

Türk-Japon öğrencilerin tasarım dokunuşu

08 Eylül 2018 10:07

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Japonya Shizouka Kültür ve Sanat Üniversitesi işbirliği kapsamında bu yıl 5. kez bir araya gelen Türk ve Japon tasarımcı öğrenciler, Japon ve Asya mutfak kültürünü de öğreniyor.



Havaalanı, yeşil çay müzesi, tarım bölgelerinde incelemeler yapan 9 Türk ve 12 Japon tasarım öğrencisi, Shizuoka Mount Fuji Havaalanı için “Gıdaya Dayalı Hizmet Tasarımları” çalışmalarını gerçekleştirecek. Tasarımlar ve 5 yıl boyunca gerçekleştirilen diğer projeler de 22 Eylül’de Japonya Türk Büyükelçiliği, Shizuoka Valiliği, Hamamatsu Belediyesi, Japon firma ve sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı Shizuoka kentindeki etkinlikte sergilenecek.



Gıdaya dayalı hizmet tasarımları


İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Can Özcan, Türk ve Japon öğrencilerin tasarım güçlerini birleştirdiğini ve birlikte öğrenerek çalıştıklarını belirtti. Shizuoka Üniversitesi Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasuko Takayama’yla öğrencilere eşlik ettiklerini kaydeden Özcan, iki kültürün birbirini tanıyarak tasarımda işbirliğine gittiğini söyledi. Özcan, “Calıştayın ilkini 2014 yılında Bodrum üzerine yaptık. Proje kapsamında bir yıl Türkiye’de diğer yıl Japonya’da öğrencilerimiz bir araya geliyor ve buluşulan ülkenin bir sektörüne dair fikirler geliştiriyor. Bu yıl Mount Fuji Havaalanı için gıdaya dayalı hizmet tasarımları yapacağız” dedi.



Tasarım ve kültür harmanlanıyor


Öğrencilerin dört farklı grupta çalıştığını, Japonya’da öğrencilerin tasarım çalışmaları yanı sıra yerel kültüre özgü ögeleri öğrendiğine dikkat çeken Özcan, kültürel farklılıkların öğrencilere yaratıcı ve yenilikçi tasarımlara ulaştırdığını ifade etti.




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