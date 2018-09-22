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Türk Kızılayı Aliağa'da gönüllü bağışçılarını bekliyor

Halkından aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılayı, “Gönüllü Kan Bağışçısı Davranış Değişikliği Kampanyası” ile toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Bu kapsamda ulusal bir seferberlik başlatan Türk Kızılayı, Aliağa'da da gönüllü bağışçılarını bekliyor.


Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 22-23-28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde 11.00-22.00 saatleri arasında Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki kan bağış aracını ziyaret edebilecek.


Türk Kızılayı “Gönüllü Kan Bağışçısı Davranış Değişikliği Kampanyası” adıyla sürdürdüğü çalışma ile ülkenin ihtiyacı olan yaklaşık 2.2 milyon ünite kanın tamamını düzenli, güvenli ve gönüllü kan bağışçılarından temin etmeyi hedefliyor. Türk Kızılayı 18 Bölge Kan Merkezi, 65 Kan Bağışı Merkezi ile bu hedefe ulaşılması yönünde faaliyetlerini sürdürüyor.



Kimler kan bağışında bulunabilir


Ege Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında; 18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllüler, yapılan sağlık muayenesinin ardından kan bağışında bulunabilecek.

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