Türk Kızılayı Aliağa'ya geliyor

Tarihi birikimi ve sosyal sorumluluk bilinci ile kan temini faaliyetlerinde bulunan Türk Kızılayı, “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında Aliağa'ya geliyor.

Yaptığı çalışmalar ile ülke genelinde güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedef Türk Kızılayı, 9-10-11-16-17-18-23-24-25-30 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Demokrasi Meydanında bulunduracağı kan bağışı aracı ile gönüllü bağışçılarını bekleyecek.

Kimler kan bağışında bulunabilir

Ege Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında; 18-65 yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllüler, yapılan sağlık muayenesinin ardından kan bağışında bulunabilecek.

Türk Kızılayından güvenli kan temini programı

149 yıllık köklü tarihi, bilgi birikimi, deneyimleri ile halk sağlığının korunmasıyla yakından ilgilenen Türk Kızılayı, 2005 yılında Sağlık Bakanlığının himayesi ve denetiminde, güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyerek ‘Güvenli Kan Temini Programı'nı başlattı. Program kapsamında; gönüllü, düzenli, bilinçli ve karşılık beklemeyen bağışçılardan elde edilen kanların bölge kan merkezlerine taşınması burada bileşenlerine ayrılması, testleri yapıldıktan sonra etiketlenip bölgesindeki kan kullanan hastanelere talep ettikleri kritik kan stok seviyelerini takip ederek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hastanelere kurduğu online sistemler ile hastanelerin kan stoklarını takip ederek, ihtiyaç anında kanın zaman kaybetmeden kullanılabilmesi sağlanıyor. Türk Kızılayı ‘Ulusal Güvenli Kan Temini Programı' kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi ve Bölge Kan Merkezlerine bağlı 65 kan bağışı merkezi ile çalışmalarını sürdürüyor.

320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç var

Ege Bölgesi Kan Merkezi, yaptığı yazılı açıklama ile bölgede her kan grubundan yeterli kan stokunun olması ve 365 gün kan ihtiyacının karşılanabilmesi için yıllık 320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç olduğunu bildirdi. Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul'un imzası ile yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Ege Bölgesi Kan Merkezine bağlı; İzmir, Aydın, Manisa illerinde dört kan bağışı merkezi yer alıyor. Ege Bölgesi Kan Merkezi sorumluluk sahasında 93 kan kullanan hastane bulunmakta olup 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacının tümü Ege Bölgesi Kan Merkezince karşılanıyor. Yeterli kan bağışının toplanmaması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kan ihtiyacının tamamı karşılanamamaktadır. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınları halen kan aramaya devam etmektedir. Ege Bölgesi Kan Merkezi; Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin de kan ihtiyacının tamamını karşılayarak bölgesinin kan ihtiyacını karşılayan ilk bölge kan merkezi çalışmalarını yürütüyor.