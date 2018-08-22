Türk konfeksiyon sektörü Viking pazarında büyüyecek

Yıllık 5 milyar dolar hazır giyim ürünleri ithalatı yapan Danimarka’nın üçüncü büyük tedarikçisi olan Türk hazırgiyim sektörü, Viking pazarındaki konumunu güçlendirecek adımları arka arkaya atıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ticaret Bakanlığı destekli sürdürülen Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında 11 ihracatçı firma Danimarka pazarına yönelik 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında ’İş ve İnceleme Gezisi’ düzenledi. EHKİB, Kasım veya Aralık ayında ise Danimarka’ya yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Danimarka’nın dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 4,8 milyar dolarlık ithalatla 19. sırada yer aldığını ve Danimarka hazır giyim pazarının büyüklüğünün artış trendine sahip olduğunu belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Danimarka özelinde İskandinav pazarında yapılacak tanıtım çalışmalarıyla Danimarka’ya hazır giyim ihracatında büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

393 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı

Hali hazırda Danimarka pazarında yüzde 9,5’luk pazar payına sahip olduklarının altını çizen Sertbaş, "Türkiye yüzde 9,5 pay ile Çin ve Bangladeş’ten sonra Danimarka’nın üçüncü büyük tedarikçisi konumunda. Danimarka’ya 2017 yılında 393 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. Türk hazır giyim sektörünün 2017 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar dolarlık ihracatın ülkeler sıralamasına baktığımız zaman Danimarka 10’uncu büyük pazarımız konumunda. Danimarka’ya ihracatta hedefimiz 500 milyon dolara ulaşmak” diye konuştu.

"Hedef pazarlarımız İngiltere, Hollanda ve Almanya olacak"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, ’Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi’ kapsamında bundan sonraki süreçte proje kapsamında öncelikli hedef pazarlar olarak belirledikleri; İskandinav Ülkeleri, İngiltere, Hollanda ve Almanya’ya yönelik uluslararası pazarlama faaliyetleri planladıklarını sözlerine ekledi.

İş ve inceleme gezisine tasarımcılarda katıldı

Danimarka’ya yönelik ’İş ve İnceleme Gezisi’ne hazır giyim firmalarının tasarımcılarının da katıldığı bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ise tasarımcılarının Danimarka ve İskandinav pazarının tercihlerini daha yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını, Kasım veya Aralık ayındaki organizasyonda bu tecrübeler ışığında hazırlanacak tasarımları pazarlayacaklarını kaydetti.

Danimarka, Kuzey Avrupa’da modaya yön veriyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyelerinin 2017 yılında Danimarka’ya 39 milyon dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Seyfeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Danimarka tasarım ve markalaşma açısından özellikle Kuzey Avrupa’da lider konumda. Moda sektöründe trend belirleyici bir niteliği var. O nedenle Danimarka pazarı hazır giyim ihracatımız açısından stratejik öneme sahip. Danışman firma tarafından yapılan sunumlar ile Danimarka hazır giyim pazarı ve pazarda hakim olan trendler hakkında sahibi olduk. Gerçekleştirilen mağaza ziyaretleri ile müşteriler tarafından talep edilen çizgi, renk ve tasarımlar yerinde gözlemledik. Tamamında hazır giyim markalarının bulunduğu CIFF ve Revolver fuarlarını ziyaret ederek potansiyel müşteriler ile temaslar gerçekleştirdik. Sonuç olarak Danimarka hazır giyim pazarını anlamak ve iş bağlantıları kurmak açısından verimli ve etkili bir ilk ziyaret oldu. Bu ziyaretimizin devamında Kasım veya Aralık ayı içerisinde Danimarka hazır giyim sektörünün en önemli iki merkezi olan Kopenhag ve Herning şehirlerini kapsayacak şekilde Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu için gerekli hazırlıklara hızla başladık."