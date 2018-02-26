Türk Kültürü “çizgide” hayat buldu

Türkiye’de yaşayan bir yabancı gözüyle ülkenin kültürünü, tarihi ve coğrafi yerleri illüstrasyon sanatıyla birleştirdiğini aktaran İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns, “Türkiye’nin tekstil tarihinde önemli bir yeri olan Sümerbank fabrikaları beni çok etkiledi. İllüstrasyonlarla Sümerbank’ın öyküsünü anlatmaya çalıştım. Pamuk üretimi, Nazilli Sümerbank Fabrikası, basma işletmelerini, kumaşlarını işledim. Bu çalışmamın yanı sıra İzmir, Alaçatı, İstanbul, İstanbul Kapalı Çarşı, Kapodokya ve balonlar, Efes, Pamukkale, Hierapolis antik kentleri, mavi yolculuk, Türk kahvaltısı, ince belli çay, Türk kahvesini üç boyutlu halde ürettim. Hepsini illüstrosyanla birleştirdim” dedi.

12 yıldır Türkiye’de yaşadığını, ülkeye özgü tarihi ve kültürel ögeleri çizmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Burns, Ege Bölgesi ve İzmir’in adeta doğal bir cennet olduğunu söyledi. Burns, bölgedeki uzun, sıcak yazların ve yumuşak geçen kışların çeşitli bitkiler, çiçekler ve ağaçlar için ideal yetişme koşullarını sunduğuna değinerek, meyve ağaçlarına ve çiçekleri de sanatıyla birleştirdiğini vurguladı. 36 eserinin sergide yer alacağını kaydeden Burns, “Bir yabancı ve uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan birisi olarak buraya gelen turistlerin kendi kültürleriyle karşılaştırdıklarında hangi ögeyi daha değişik farklı bulacağını biliyorum. Burada yaşadığım için de birçok şeyi kendim deneyimledim. Bütün çalışmaları elle tek tek çiziyorum. Ardından da bilgisayarda renklendiriyorum. Türkiye’yi anlatmayı seviyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin kültür mirasını yorumlayan Burns’un eserleri, 1 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Ankara Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisinde izleyenleriyle buluşacak.