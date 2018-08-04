Türk matematikçiler dünya 3’üncüsü

Dr. Refail Alizade’nin takım liderliğini üstlendiği Türk Matematik Milli Takımı, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 5. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatında, bronz madalya kazandı.

TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları çeşitli başarılar kazandırmaya devam ediyor. İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 5. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatına, Türkiye ilk kez katıldı. Türk milli takımı liderliğini Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade üstlendi. Olimpiyatta Türkiye’yi temsilen İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesinden İrem Nur Çevikcan, İstanbul Lisesinden İlker Can Çiçek ve Mehmed Selahaddin Şentop ile İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Aybeniz Yağmur Temirtaş’ın yer aldığı takım yarıştı. Lise öğrencisi genç matematikçilerin ter döktüğü Olimpiyata 17 ülkeden 68 genç katıldı. Türk takımı, Olimpiyatta, üçüncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırmayı başardı. Olimpiyatta İtalya birinci, Fransa ise ikinci sırayı aldı.

Türkiye’nin ilk kez katılım sağladığı olimpiyatta başarı kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Refail Alizade, düzenlenen sempozyumda da bir bildiri sunarak matematik eğitimi hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fransa, İtalya, Lübnan, Karadağ, Fas, Filistin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Mısır, Slovenya, İspanya, Tunus ve Yunanistan Olimpiyata katılan ülkeler oldu.