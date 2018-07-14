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14 Temmuz 2018 11:41

Türk moda tarihini kayıt altına alıyorlar

Sümerbank kumaşları, elbiseleri ve ev tekstil ürünlerini bünyesinde koruyan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, şimdi de 1920’lerden 1990’lara dek bağışlarla Türk moda tarihinin izlerini kayıt altına alıyor.

Türk moda tarihini kayıt altına alıyorlar

14 Temmuz 2018 11:41


İzmir, Aydın, Bursa ve Ankara’da Sümerbank kumaşlarından yola çıkılarak 1950’lerden 1990’lara uzanan elbise tasarımlarının, ev tekstil ürünlerinin yer aldığı sergiler açan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne, bu etkinliklerin ardından Türkiye’nin farklı kentlerinden Türk moda tarihine ilişkin bağış yağdı. Bağışlar, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır öncülüğünde Doktor Öğretim Görevlisi Dilek Himam Er, Filiz Deniz, Aslı Kocamanlar tarafından kayıt altına alındı.


İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Türkiye’nin moda tarihi çalışmasını gönüllü bağışlarla oluşturduklarını belirterek, "Türkiye’nin modasına yön veren Sümerbank kumaşları ve arşivinden oluşan sergimiz İzmir, Aydın, Bursa ve Ankara’da ziyaretçilere açıldı. Bu sergileri de Sümerbank giysilerinin yanı sıra Türk moda tarihini anlatan giysilerle destekledik. Her serginin bitiminde de Türkiye’nin farklı kentlerinden çeşitli giysi ve obje bağışları geldi. Bugüne dek bölümümüze, 200’ün üzerinde giysi ve 100’ün üzerinde de çanta, ayakkabı, aksesuar, Sümerbank battaniyeleri, tabaklar gibi farklı aksesuarlar ulaştı. Envanter çalışmasını tamamladıktan sonra yeni bir sergi hazırlığı içerisinde olacağız" dedi.


Hedeflerinin Türk moda tarihi müzesini hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Adanır, Sümerbank kumaşları ve arşivinden oluşan sergi için de farklı kentlerden ve ülkelerden davet aldıklarını söyledi.




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