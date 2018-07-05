Türk mühendislerden savunma sanayisine sürtünmesiz makine

Çok hassas parçaları dahi üretebilen tezgaha ilk talip ise Hindistan oldu.

Türk mühendisler, yine bir ilki başardı. İzmir’de 1952 yılından bu yana takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler Makinenin Türk mühendisleri, sürtünmesiz çalışması nedeniyle bakım maliyetlerini düşüren 5 Eksenli Gantry Tipi işleme merkezi üretti. Savunma sanayinde uçak ve tank parçaları üretebilen makinenin talipleri de ortaya çıktı.

Hindistan makineye talip oldu

Elektromanyetik alanda çalışarak mekanizmalar arası sürtünmeyi ortadan kaldırıp, yıpranma ve bakım maliyetlerini düşüren yeni makineye Hindistan talip oldu.

20 kişilik Türk mühendisleri tarafından bir yıllık çalışma sonucu üretilen freze tezgahı boyutlarıyla da bir ilk oldu. Drinns markasıyla 6 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde ve bir metre yüksekliği sahip 5 Eksenli Gantry Tipi CNC Freze Tezgahı, sanayinin tüm alanlarında kullanılabilecek. Çok hassas parçaları dahi üretebilen tezgah, uluslararası sektörde de büyük ilgi gördü.

Makinenin alt yapısı 1999’a dayanıyor

Proje Yöneticisi Doruk Eğinlioğlu, 5 Eksenli Gantry Tipi CNC Freze Tezgahı’nı üretmek için bir yıldır çalıştıklarını; ancak böyle bir AR-GE’ye sahip olabilmek için 1999 yılından beri alt yapı çalışmaları yürüttüklerini söyledi. “Makine üreten makine” olarak nitelendirilen tezgahın Fransa, Almanya gibi rakipleri geride bırakarak Hindistan tarafından satın alındığını söyleyen Eğinlioğlu, “Önümüzdeki ay teslim edeceğiz ve Hindistan tarafından savunma sanayiinde uçak ve tank parçaları üretmek için kullanılacak. Türkiye’ni en önde gelen kuruluşları da yine bizimle bağlantıya geçerek taleplerini iletti. Bu makine, Türk sanayisinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor” dedi.

Türkiye’nin gücüne güç katacak bir makine

Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin ise, Drinns markasıyla üretilen freze tezgahın tüm dünya ülkeleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye’nin sanayideki ’yapabilirlik’ gücünü gözler önüne sermiş olduk. Türkiye, Avrupa’nın makine üretimi konusunda önde gelen 5 ülkesinden birisidir. İhracat artışında da yine ilk 3 ülkeden birisiyiz. Bunlar son 2 yılda olanlar; ancak bu değişimi artık daha çok AR-GE ve katma değeri yüksek ürünlerle taçlandırmamız gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Dirinler’in geliştirdiği yeni teknolojilerle ürettiği bu makineleri yaptıkça, Türkiye’nin de sanayideki yükselişi devam ediyor” diye konuştu.

Yeni bir makine üretiminin sanayi kollarını da olumlu yönde etkilediğini ifade eden Nihan Dirin, “Bu yeniliklerle en stratejik alanlarda da Türkiye söz sahibi oluyor. Bu yalnızca bir freze tezgahı değil aynı zamanda Türk sanayisinin neleri yaptığını, neleri başardığını ve hangi noktaya ulaştığını gösteren bir sanayi eseridir” dedi.