Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor

Teksas’da bulunan aşçılık okulu Central Market Cooking School’da gönüllü olarak çalışmaya başladığı bir dönemde pişirdiği birbirinden lezzetli Türk yemekleriyle dünyaca ünlü şef Jamie Oliver’ın dahi dikkatini çekmeyi başaran Özlem Warren, yıllar süren bir emek sonucunda ‘Ozlem’s Turkish Table’ ismini verdiği yemek kitabına imza attı.

Yaşamını Londra’da sürdüren şef Özlem Warren, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Uzun yıllar pazarlama alanında uzmanlaşan ve çalışan Warren, basımı gerçekleştirilen Ozlem’s Turkish Table kitabının nasıl ortaya çıktığını ve Türk mutfağının yurtdışındaki yerini anlattı. ABD, İngiltere ve Ortadoğu’da Türk mutfağını tanıtma çalışmaları sürdüren Warren, “2002 yılında İngiliz eşimle evlenerek Teksas Austin’e taşındık. Austin farklı etnik grupları içinde barındıran, bu nedenle de dünya yemeklerine açık bir şehir. Türk mutfağı ise benim için her zaman çok özel bir yere sahip oldu ve biraz da memleket hasretiyle bu tutkum daha da hararetlendi. Doğup büyüdüğüm Antakya’nın yemeklerini ve annemin yemeklerini özledikçe mutfağa girdim ve çeşit çeşit yemekler pişirmeye başladım. Daha sonra bu zengin ve eşsiz yemek kültürümüzü insanlarla da paylaşmak isteyerek Central Market Cooking School’da gönüllü olarak çalışmaya başladım. Burada dünyaca ünlü şefler Jamie Oliver, Rick Bayless gibi isimler de ders veriyordu. Dolayısıyla bu isimlerle de çalışma şansı elde ettim” dedi.

“Yapabilirsin dediler ve yaptım”

Gönüllü olarak çalıştığı aşçılık okulunda kısa bir süre sonra kendisinden Türk mutfağı yemekleri dersi verilmesini istendiğini anlatan Özlem Warren, “Okuldaki pek çok insan beni destekleyerek derslere girmemi sağladı. Böylece misafir şef olarak düzenli derslere girmeye ve Türk mutfağının inceliklerini anlatmaya başladım. Derslerimde yalnızca tarifler vermeyip aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü ve konukseverliğimizi de anlatmaya çalıştım. Bu süre zarfında pek çok kişi yemek kitabımın olup olmadığını sordu. İlk etapta bir blog kurarak tariflerimi herkesle paylaşmaya başladım. Bu sayede tariflerim popülerleşmeye başladı. İngiltere’ye taşınmamızın ardından da bir kitap çıkarmaya karar verdim. Uzun yıllar süren bir çalışmanın ardından Ozlem’s Turkish Table ismini verdiğim kitap İngiltere’de basıldı. Şu anki ilgiden oldukça memnunum. İngiltere’de ders vermeyi sürdürüyorum ve ABD, Ortadoğu ve İngiltere’de Türk mutfağını anlatmaya devam ediyorum” diye konuştu.

“Türk mutfağını bekleyen fırsatlar”

Dünyada Türk mutfağını bekleyen fırsatlara da değinen şef Warren, “Dünyada vejeteryan, glutensiz ve vegan tarzı beslenme eğilimi artış göstermeye başladı. Türk mutfağı bu yükselen yeni akıma uygun tarifleri de içinde barındırmaktadır. Mayonez ve ketçap özellikle Avrupa’da gözden düşmekte ve insanlar doğal sosları ve baharatları kullanmaya başladı. Bizim mutfağımızda da nice sos ve baharatlar mevcut. Yine kebabın ötesinde mevsimsel tatlara dayanan Türk mutfağına ait sebze yemekleri, mezeler ve zeytinyağlılar tanıtılmalı. Türk mutfağının zengin ve sağlıklı olduğu anlatılmalı. Binlerce yıllık tarihe sahip mutfağımızla gurur duymalı ve sahip çıkmalıyız” dedi.