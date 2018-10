Türk su ürünleri sektörü ABD'de lezzet şovu yaptı

Su ürünleri ihracatında lider konumda olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, "ABD Türk Su Ürünleri Günleri" isimli Türkiye Tanıtım Grubu Projesi kapsamında, ABD'de New York Brooklyn'de düzenlenen 13. International StarChef Congress etkinliğine katılarak birbirinden renkli etkinliklere imza attı.

Bu yıl “Cooking With Respect: Better People, Better Food” temasıyla düzenlenen etkinlikte Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizasyonuyla, ünlü Türk Şef Maksut Aşkar, 23 Ekim Salı günü Türk Balıkları ile gösteri alanında 45 dakikalık “Turkish Heritage and the Art of Taste-Türk Mirası ve Lezzet Sanatı” şovu yaptı. Öte yandan Türk kültürü ve su ürünleri sektörü hakkında bilgiler verdi.

Amerika'nın su ürünleri tüketiminin kişi başı yıllık 68 kilogram seviyesinde olduğu bilgisini veren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ABD'nin 2017 yılı su ürünleri ithalatının 3 milyon ton karşılığı, 21.5 milyar dolar olduğunu, Türk balıkçılarının bu pazarda büyüme şansının çok yüksek olduğunu, bu nedenle ABD pazarına yoğunlaştıklarını kaydetti.

ABD'nin su ürünleri ihtiyacının yüzde 90'dan fazlasını ithal ettiğine işaret eden Kızıltan, "ABD, deniz ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden tedarik ediyor. En çok ithalat yaptığı ülkeler Kanada, Çin ve Şili. Hava kargo ile Türk su ürünleri sektörü de ABD'de varlık gösterir oldu. Bu pazarda gideceğimiz çok yolumuz var. Bizim Türkiye için ortaya koyduğumuz 100 milyon dolarlık hedefi çok kısa sürede yakalayabilecek potansiyele sahibiz" diye konuştu.

Türkiye, Neolokal İstanbul Restoran sahibi ve şefi Maksut Aşkar, Sunday In Brooklyn Restaurant sahibi ve şefi Jaime Young ve Sofra Bakery ortakları Ana Sortun ve Maura Kilpatrick'in hazırladığı menüler ve sunumlarıyla “Sunday In Brooklyn Restaurant”ta bir akşam yemeği daveti verdi. Yemeğe Stylus, Luxury Web Magazine, Downtown Magazine, National Public Radio, Resident Magazine, TodaysNew, The Today Show, NBC News, Food Network'ün aralarında bulunduğu medya kuruluşlarından basın mensupları yoğun katılım gösterirken, New York Başkonsolos Yardımcısı Gizem Emel, Ticaret Ataşesi Özgür Çelikel ve Ahmet Selçuk Nalbat katıldı. Ayrıca 3 gün boyunca ABD‘de yerleşik Türk Şef Özlem Oğuzcan Cranston tarafından hazırlanıp sunulan Türk levrek ve çipurası ile yapılan ürünler büyük beğeni kazandı. Bu kapsamda levrek karpaçyodan balık ekmeğe kadar değişik ürünlerin tadımı yaptırıldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir ile Denetim Kurulu Üyesi Yasemin İşsever etkinliklere ev sahipliği yaptı.