Türk tekstil ürünleriyle rahatlık ve şıklık Avrupa yolunda

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich’in organik pamuk ve ketenden tasarladığı tasarımlar, Turenglifestyle Kurucusu Kristin Wolf-Ciga aracılığıyla Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak.

Tamamı Denizli’de üretilen organik kumaşlardan oluşan tasarımlar kadınlarda rahatlık ve şıklığı bir araya getirecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, “Fransız rokoko sanat akımı döneminde ortaya çıkan boudoir (kadının küçük özel odası) yaşam tarzını rahatlık ve şıklıkla birleştirmeyi amaçladım. Türkiye’de özellikle Denizli’de üretilen organik pamuk ve ketenden oluşan kumaşlarla birlikte rahatlık ve şıklığı bir araya getirmeyi hedefledim. Günümüzde insanlar rahat edecekleri kıyafetleri tercih ediyor. Küçük bir aksesuarla kıyafetler bambaşka bir hal alabiliyor. Bu detayları göz önüne alarak her ortam için uygun rahat, sportif ve zarif tasarımlar oluşturdum. Tasarımlarımla Türk tekstilini Avrupa’ya taşımayı amaçladım. Çünkü bu kumaşlar çok özel ve yıllarca kullanılabilecek şekilde üretiliyor. Biraz daha rahat kıyafetler oluşturuyorum. Sürdürülebilirlik anlayışını yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz” dedi.

Turenglifestyle Kurucusu Kristin Wolf-Ciga da, kıyafetlerin satışların internet üzerinden yapılacağını ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelere ürünleri sağlayacaklarını söyledi. Wolf-Ciga, kıyafetlerin sertifikalı kumaşlarla üretildiğini, bambu ve okaliptüs lifleriyle de desteklendiği belirterek, “Bu kumaşlar yıllar sonra da giyilebilecek bir hal alıyor. Yıllar sonra da kumaşların renkleri aynı kalacak. Gündüz evinizde kullandığınız bu tasarımları küçük bir aksesuar yardımıyla şık bir gece kıyafetine dönüştürebileceksiniz. Çünkü artık insanlar rahatlığa daha çok önem veriyor. Biz de bunu göz önüne alarak, insanlara şıklığın rahatlıkla da olabileceğini göstermek istiyoruz” diye konuştu.