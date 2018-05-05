Türk Telekom İzmir Aliağa’da internet anlattı

Aliağa’lı kadınların yoğun ilgisiyle başlayan eğitimler Gezici Eğitim Tırı’nda verildi.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “İlk etabını geçen sene 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci döneminde toplam hedef iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarını anlatacağız. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” dedi.

Her yaştan kadın

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, 2 dönemde toplam 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz.”

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, kadınlara teknoloji ile hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere yola çıkan Türk Telekom Teknoloji Seferberliği Gezici Eğitim Tırı’nda verilen eğitimlerde, internet ile ilk defa tanışan kadınların heyecanlı oldukları gözlendi. Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, günde iki kez ikişer saatlik periyotlarda düzenlendi ve Teknoloji Seferberliği eğitimleri kapsamında tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi.