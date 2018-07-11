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11 Temmuz 2018 13:17

Türk ve Güney Koreli doktorlardan ortak workshop

Türk Gastroenteroloji Derneğinin Güney Koreli Cha Budang Medical Center ile ortaklaşa düzenlediği ’İleri Terapötik Endoskopi: EMR/ESD VE POEM Workshop Dizisi’ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşti.

Türk ve Güney Koreli doktorlardan ortak workshop

11 Temmuz 2018 13:17


Güney Koreli Cha Bundang Medical Center ve Türk Gastroenteroloji Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ’İleri Terapötik Endoskopi: EMR/ESD ve POEM Workshop Dizisi’ kapsamında, Güney Koreli Prof. Dr. Joo Young Cho, "İleri Endoskopi Teknik (ESD)’ eğitimi vermek üzere Türkiye’ye geldi. İstanbul ve İzmir olmak üzere iki şehirde yapılacak eğitim programında ilk olarak İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ’EMR/ESD Workshop’u gerçekleştirildi. İzmir’de ise bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde ’POEM Workshop’u düzenlendi.


Türkiye’deki gastroentologların mesleki alanlarda ilerlemelerini sağlamak amacıyla Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Hollanda’da ise 1 merkezle ortak çalışmaya başladıklarını kaydeden Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hale Akpınar, "Türkiye’deki meslektaşlarımızı oraya eğitime gönderiyoruz. Bugün Güney Kore’de eğitime gönderdiğimiz merkezlerden bir hoca bizi ziyarete geldi. Bu bir workshop serisi. Meslektaşlarımızın ileri endoskopiyle ilgili eğitimlerini arttırmaya uğraşıyoruz. Türkiye’de ilk olan bu projeyle meslektaşlarımızın yurt dışındaki meslektaşlarımız gibi girişimsel işlemler yapmalarını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.



Canlı vakalara uygulama


Öte yandan 12 Temmuz günü ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde ’ESD Workshop’u gerçekleştirilecek. Bu workshoplar kapsamında daha önce Türk Gastroenteroloji Derneği bursuyla Prof. Dr. Cho’nun yanına Güney Kore’ye eğitime gitmiş bursiyerler, Dr. Cho’nun gözetiminde canlı olarak vakalara POEM ve ESD işlemlerini uygulayacak.




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