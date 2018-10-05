Türk ve Japon tasarımcılardan öğrenci evi

Türk ve Japon iç mimarlık öğrencileri, ilk yerleşimin 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde öğrenci evi tasarladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Japonya'nın Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölümü arasında yürütülen işbirliği kapsamında, 9 Japon 11 Türk öğrenci, İzmir'de incelemeler yaptı, ortak çalışmalarını sergiledi. 6 yıldır gerçekleştirilen etkinlikte bugüne dek 48 öğrenci hem Türkiye hem Japonya'da iki ülkenin kültürlerini öğrenerek birlikte ortak projeler üretti. Bu yıl da 8 İEÜ'lü iç mimar adayı, yaz döneminde Japonya'da staj yapma imkânı bulurken, Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa yönetimindeki 9 Japon mimar adayı İzmir ve çevresini yakından tanıdı. Türk ve Japon iç mimarlık öğrencileri, ilk yerleşimin 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde de öğrenci evi tasarladı.

İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, 2004 yılından bu yana Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ile çeşitli projelerde işbirliği yaptıklarını söyledi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Chiba Üniversitesi arasında 2013 yılında imzlanan Değişim/İletişim Programı kapsamında Japon öğrencilerin İzmir'e geldiğini belirten Doç. Dr. Hasırcı, "Japon ve Türk öğrencilerimiz gruplar halinde Yeşilova Höyüğü üzerine çalıştılar. Höyük binasında kazılarda görev alan öğrencilerin kalabileceği bir alan üzerine tasarım geliştirdiler. Öğrencilerimiz, Yeşilova Höyüğü'nde ve Efes Antik Kenti'nde incelemeler yaptı. Tarihi Kemeraltı Çarsı'nı dolaştılar. Mesleki eğitimin yanı sıra teknik gezilerle hem geleneksel mimariyi hem de günümüze ilişkin yapılar üzerinde bilgi aktarımında bulunduk" dedi.