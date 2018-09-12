Türk yatırımcılara Kuzey Ren Vestfalya fırsatı

İzmir Ticaret Odasında Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Türk yatırımcılara sunduğu fırsatlar ile tanıtılırken, Almanya İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig ticari ziyaretlerde uygulanan vize prosedürleri konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Almanya'nın eyaletlerinden biri olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın tanıtım toplantısı İzmir Ticaret Odası (İZTO) Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Almanya ile iş yapmak isteyen veya halihazırda iş yapan üyeler için fırsatlar sunulduğunu belirtti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilere değinen Elmasoğlu, “Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve dünyanın ABD ve Japonya'dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesi.Avrupa'da 82 milyonla en büyük nüfusa sahip olan Almanya makine, ulaşım araçları, kimyasallar ve ev aletleri ihracatında Avrupa lideri. Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı. Ancak ikili ticaretimiz sürekli ülkemiz aleyhine açık veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2016 yılında Almanya'ya ihracatımız 13 milyar dolar, ithalatımız 21 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2017 yılında ise ihracatımız 15 milyar dolara yükselirken, ithalatımız yine 21 milyar dolar seviyesinde kalmış. İzmir'den Almanya'ya yapılan ihracat 2017 yılında 1,1 milyar dolar seviyesinde. Aynı yıl kentimizin Almanya'dan ithalatı ise 988 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Ülkemizden Almanya'ya yapılan ihracatın yüzde 90'ını sanayi mamulleri, yaklaşık yüzde 10'unu ise tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor. Diğer taraftan Almanya'dan ithalatımız yüzde 98 oranında sanayi mamullerinden, yüzde 2 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2017 yılının Aralık ayı itibariyle Türkiye'de 7 bin 110 adet Alman sermayeli firma bulunduğunu dile getiren Elmasoğlu, bunların 585 tanesinin İzmir'de faaliyet gösterdiğini ifade etti.

“Kuzey Ren Vestfalya iyi bir yatırım noktası”

Kuzey Ren Vestfalya'nın AB'ye açılmak isteyenler için çok iyi bir yatırım noktası olduğunu belirten Cemal Elmasoğlu, şunları söyledi:

"Avrupa'nın en önemli lojistik merkezlerinden birisi olması, Belçika ve Hollanda limanları ile doğrudan bağlantıların bulunması, yoğun bir ulaşım networküne sahip oluşu, Almanya'nın tamamında kurulmuş olan lojistik merkezlerinin yaklaşık dörtte birinin burada bulunması ve dinamik bir ekonomi ve sanayi ortamına sahip olması önemli. Kuzey Ren Vestfalya'da yaklaşık 19 bin yabancı şirket bulunuyor. Bu sayı Almanya'daki tüm uluslararası şirketlerin dörtte birine karşılık geliyor. Her sene daha çok sayıda uluslararası şirket yatırım ve kuruluş yeri olarak Kuzey Ren-Vestfalya'yı tercih ediyor. Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti resmi kalkınma ajansı NRW.INVEST, Almanya'nın bu önemli yatırım merkezini uluslararası alanda tanıtıyor.Yatırım yapma veya yerleşme projelerinde firmalara yardımcı oluyor. Biz de Oda olarak uluslararası işbirliklerini ve karşılıklı olarak yatırımları teşvik etmek için buradayız.”

Lassig'den vize sözü

Kuzey Ren Vestfalya hakkında bilgiler veren Almanya İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, eyaletlerinin geniş bir alt yapısının olduğunu, Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dil konuşulduğunu ifade etti.

Almanya ve İzmir Başkonsolosluluğunun görev bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin düzelmesine katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını dile getiren Lassig, "Nacizane ilk katkım, bilhassa ticari ziyaretlerde uygulanan vize prosedürleri konusudur. Sizleri bu konuda temin ederim ki, İzmir Başkonsolosluğumuz, Shengen vizesinin tanıdığı yasal imkanları, yasalara uygun seyahat gereksinimi olan ve sıkça seyahat eden müracaatçıların bir yıllık ya da daha uzun süreli vize taleplerini yerine getirmek için kullanmaktadır" diye konuştu.

Öte yandan Lassig, Almanya ile sıkı ticaret ilişkisi içerisinde olan şirketlerin İzmir, Ankara ve İstanbul vize bölümlerinin azaltılmış evrak ve hızlandırılmış prosedür anlamına gelen VIP listelerine başvurabileceklerini de belirtti.